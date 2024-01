D’LSAP hat um Donneschdegowend hiren Neijoerschpatt an der Fabrick zu Miersch. Besonnesch zwee LSAP-Politiker hunn en Donneschdeg d’Aktualitéit bestëmmt.

De Jean Asselborn, deen annoncéiert huet, net mat an d'Europawalen ze goen, an d'Nominatioun vum Nicolas Schmit als Spëtzekandidat fir d'europäesch Sozialdemokraten. Den aktuelle Kommissär fir Aarbecht a Soziales wëll deemno Kommissiounspresident ginn. Am RTL-Interview sot hien: "Ech mengen et hu jo schonn aner Lëtzebuerger dat fäerdeg bruecht. Et ass also näischt, wat deem a priori am Wee steet."

Vill Leit wieren enttäuscht vun Europa

Et wiere vill Leit enttäuscht a wéissten net méi esou richteg, wou d'Politik hiwëll. Een Zil vum Nicolas Schmit wier et de Leit nees Hoffnung ze ginn: "Mir musse weisen, datt mir eigentlech fir d'Leit do sinn an och op hir Suergen agoen. Ech mengen dat ass e fundamentaalt Uleies vun der Sozialdemokratie an dat wëll ech stäerken an dat wëll ech an engem Dialog mat allen europäesche Bierger fërderen."

De Marc Angel ass gesat fir d'Europawalen

Wien déi 6 Kandidate sinn, déi mat an d'Wale ginn, ass nach net gewosst, och ob den Nicolas Schmit mat op eng Lëscht geet, ass net gewosst. D'Co-Parteipresidentin Francine Closener sot am RTL-Interview, dass een d'Lëscht awer paritéitesch wäert opstellen an de Marc Angel gesat wier, dat als Spëtzekandidat.

Als LSAP wier een och immens houfreg, dass den Nicolas Schmit fir en héije Posten an Europa nominéiert ass: "Den Nicolas Schmit ass een net nëmmen en iwwerzeegte Sozialist, mee och en iwwerzeegten Europäer."

D'Francine Closener um Mikro vum Marc Hoscheid

Lëtzebuerg kann nëmmen een EU-Kommissär kréien

An de Koalitiounsverhandlungen tëscht CSV an DP krut de Christophe Hansen vun der CSV de Poste vum Kommissär zougesot. Géif den Nicolas Schmit en héije Poste fir d'europäesche Sozialdemokrate bekleeden, kéint de Christophe Hansen net och an d'Kommissioun kommen.

2013 hätt déi deemoleg 3er-Koalitioun och ënnerstëtz, dass de Jean-Claude Juncker konnt Kommissiounspresident ginn, esou d'Francine Closener. Dofir hätt een op en eegene Kandidat verzicht: "Ech ginn dovun aus, dass déi aktuell Regierung op jidde Fall déi Kandidatur vum Nicolas Schmit ganz seriö hëlt an eis och do ënnerstëtze wäert."

Dësen Artikel wäert nach aktualiséiert ginn.