De staatleche Wiederdéngscht huet e Freideg de Moien en "Avis de Grand Froid" fir d'ganzt Land erausginn.

Tëscht 22 Auer e Freideg den Owend an an 11 Auer e Samschdeg de Mëtteg kënnen d'Temperaturen am ganze Land op minimal -13 Grad falen.

Déi niddereg Temperature kéinte besonnesch bei eelere Leit oder bei Leit mat Otemweeerkrankungen zu gesondheetleche Probleemer féieren.