Dat huet den Aussen- a Kooperatiounsminister an der Froestonn géintiwwer den Deputéierte geäntwert.

De Franz Fayot (LSAP), de Laurent Mosar (CSV) an de Fernand Kartheiser (adr) wollte wëssen, wéi Lëtzebuerg no de Reprochen un dëser Organisatioun mat der Ënnerstëtzung géing weiderfueren.

D'UNRWA ass en Hëllefswierk vun der UNO, dat fir déi humanitär Hëllef vu palästinensesche Refugiéen zoustänneg ass. Am Raum steet d'Kritik, dass eng Dosen UNRWA-Mataarbechter en direkte Lien mat der Hamas a mat den Attacke vum 7. Oktober op Israel sollen hunn. De Fernand Kartheiser huet en Artikel vum Wall Street Journal zitéiert, an deem souguer vun 10 Prozent vun de Mataarbechter Rieds ass, déi e Lien mat der Hamas sollen hunn.

Den Ament wëll déi Lëtzebuerger Regierung näischt un de finanziellen Hëllefen änneren, ma d'Depensë sollen awer och net gehéicht ginn, esou de Xavier Bettel. Anescht wéi aner Länner wëll Lëtzebuerg also d'Ënnerstëtzung vun der UNRWA net op Äis leeën.

De Xavier Bettel huet betount, et kéim eng nach wesentlech méi schlëmm humanitär Kris op d'Palästinenser duer, wa vun haut op muer de Finanzement vun der UNRWA géing gestoppt ginn. Well dës Organisatioun nämlech fir déi Haaptversuergung vun de Leit an de palästinensesche Gebidder zoustänneg ass.

Déi 30.000 Leit, déi aktuell fir d'UNRWA schaffen, sollten och net all an een Dëppe geheit ginn. Mee natierlech missten nom Ofschloss vun der Enquête déi Leit, déi tatsächlech e Lien mat der Hamas a mat den Attacke vum 7. Oktober op Israel hunn, zur Verantwortung gezu ginn.