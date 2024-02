Wéi d'LSAP vu Käl-Téiteng en Donneschdeg matdeelt, ass d'Gemengeconseillère Astrid Müller-Belleville, och nach "Akki" genannt, verscheet.

Si géif fir hiert soziaalt Engagement an hir mënschlech Manéier an Erënnerung bleiwen, schreift d'Partei an de Soziale Medien.

D'Astrid Müller-Belleville war an de Gemengewalen zejoert déi Kandidatin, déi an der Gemeng parteiiwwergräifend op déi drëttmeeschte Stëmme koum, dat hannert dem aktuelle Buergermeeschter Jean Weiler (CSV), an dem Schäffe Marco Lux (LSAP). 2023 war si schonn déi drëtte Kéier mat an d'Wale gaangen.