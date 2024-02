D’Stad Lëtzebuerg verlängert hir Kontrakter mat der Sécherheetsfirma, déi an der Stad an zu Bouneweg aktiv war, net.

Dat huet d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer um CityBreakfast betount. Enn Mäerz leeft de Kontrakt aus a gëtt wéi gesot dann och net nei ausgeschriwwen. D’Société de gardiennage géif net méi gebraucht ginn, well d’Police mat Fousspatrullen aktiv wier.

Der Buergermeeschtesch no géif dëst kloer Resultater weisen. Engersäits wier et méi roueg ginn an anersäits géife vill méi punktuell Aktiounen op der Gare gemaach ginn, fir notamment d’Drogekriminalitéit an de Grëff ze kréien.

Den Oktavmäertche wäert dëst Joer op der Place de la Constitution bei der Gëlle Fra sinn. Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer annoncéiert. De Chantier um Knuedler wier zwar fäerdeg, ma et hätt ee scho wärend den Aarbechte gesot, datt wann de Parking bis fäerdeg wier, een d'Plaz bei der Gëlle Fra wéilt autofräi maachen an dofir géif sech d'Plaz och gutt ubidden, fir zum Beispill eben den traditionelle Mäertche vun der Oktave. Donieft misst een doduerch och de Maart net op en Neits wärend dëser Zäit erëm deplacéieren. Déi Decisioun gëllt elo mol fir dëst Joer. Den Oktavmäertchen ass dëst Joer vum 20. Abrëll bis de 5. Mee.

D’Stad Lëtzebuerg huet wéinst de Meteo-Previsiounen de Parking op der Eecher Plaz an an der Rue Plaetis am Gronn virsiichtshallwer zougemaach, well dëst zwou Plaze sinn, wou een Héichwaasser riskéiert. Déi Leit, déi hiren Auto also dohi geparkt hunn, sollen e sou séier wéi méiglech réckelen.