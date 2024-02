E Freideg den Owend huet FOKUS via Pressecommuniqué matgedeelt, dass d'Monica Semedo der Partei bäigetrueden ass a fir si mat an d'Europawale geet.

Den Nationalkommitee vu FOKUS war e Freideg den Owend beieneen, fir sech mat der Lëscht fir d'Europawalen ze beschäftegen. De Frank Engel ass vum Nationalkommitee beoptraagt ginn, fir d'Kandidate fir d'Europawalen ze proposéieren.

Et wier ee sech no grëndleche Gespréicher iwwert de politeschen a perséinleche Bilan vu 5 Joer Aarbecht am Europaparlament eens gewiescht, dass d'Monica Semedo op der Lëscht vu FOKUS géif fir d'Europawalen 2024 kandidéieren. Déi leschte Kéier war se bei der DP mat op der Lëscht an hat do déi 4. Plaz erreecht mat 50.890 Stëmmen.

D'Europadeputéiert vun der liberaler Fraktioun Renew Europe géif déi sozial liberal Linn vertrieden, déi souwuel op nationalem wéi op europäeschem Plang och de Programm vu FOKUS géif ausmaachen.

Op Nofro hin huet de Frank Engel RTL matgedeelt, dass een a leschter Zäit méi dacks op eng méiglech Kandidatur vun der Madamm Semedo ugeschwat gouf, an een dofir elo do wollt Kloerheet schafen.

Déi komplett Lëscht vun de Kandidate géif een am Verlaf vun den zwou kommende Woche presentéieren. Iwwert d'Spëtzekandidaturen decidéiert de Kongress vu FOKUS den 23. Mäerz, wou och den Europawalprogramm presentéiert gëtt.