Prett sinn, wann et eescht gëtt, bannent Sekonnen eng Decisioun huelen, Liewe retten. D'Spezialunitéit vun der Police huet eng ganz besonnesch Missioun.

D'lescht Woch, am éischten Deel vun eiser Trilogie iwwert d'USP, hu mir d'Organisatioun an d'Struktur vun der Spezialunitéit ënnert d'Lupp geholl. Elo kucke mer op déi verschidde Spezialisatiounen. Wat maachen d'Sniperen, wéi gesäit d'Aarbecht vun de Negociateuren aus a wéi ass et mat Verhaftungen op oppener Strooss?

Am Reportage vum Dan Wiroth kritt Dir e Bléck an d'Aarbecht vun de verschiddene Beruffer bannent der USP.