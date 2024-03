D'RTL-Nouvellë goufen vun der LSAP-Parteileedung confirméiert an d'entspriechend Lëscht unanime e Freideg de Mëtteg ofgeseent.

Nodeem prominent Sozialisten wéi Asselborn, Lenert an Nicolas Schmit Rauten gewonk haten, hunn aner 5 Kandidaten misste fonnt ginn, fir de gesaten Marc Angel z'ënnerstëtzen.

Weiblech Spëtzekandidatin un der Säit vum député-sortant ass deemno d'26 Joer al Rammerecher Conseillère Danielle Filbig.

Och d’27 Joer jonk Süd-Deputéiert an Escher Conseillière Liz Braz geet a 4 Méint mat an d’Course em e Mandat am EU-Parlament.

Eng weider Fra, déi sech fir d’LSAP den EU-Walen stellt ass d'Michaela Morrisova, déi Attachée an der LSAP-Fraktioun ass.

Zwee bekannt politesch Gesiichter rënnen d'paritéitesch LSAP-Lëscht of: den aktuellen Vize-Chamberpresident Mars Di Bartolomeo an de fréieren Wirtschaftsminister Franz Fayot.

D'Altersmoyenne vun der LSAP-Lëscht sinn 44 Joer - Rieds geet vun enger jonker an dynamescher Lëscht, déi ënnert dem Slogan steet "Eist Häerz schléit fir Europa".

D'Lëscht muss nach den 17. Meärz um LSAP-Kongress ugeholl ginn.

D'LSAP koum 2019 op 12% bei de Walen a krut domat ee Sëtz, deen de Nicolas Schmit un de Marc Angel ofgetrueden hat, nodeems hien EU-Kommissär genannt gouf.