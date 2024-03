Bei der gréisster Mutuelle am Land geet et den Ament drënner an driwwer.

D'Gewerkschafte LCGB an OGBL hu bei der Sozialministesch ugeklappt an elo kéint déi ganz Affär och nach ee Nospill um Geriicht kréien.

De revoquéierte President vum Verwaltungsrot bei der CMCM, André Heinen, huet effektiv eng Assignatioun géint seng Revocatioun gemaach.

Déi Assignatioun goung u 15 Destinatären, ugefaange mat der CMCM als juristesch Entitéit, parallel 14 Persounen, dorënner déi 12 aner Memberen vum Conseil, mat virop déi 8 Memberen, déi d'Revocatioun Heinen decidéiert hunn, plus den operationellen Direkter a virun allem de Generaldirekter, dee scho virun zwee Joer bei der CMCM-Beleegschaft Vetternwirtschaft reprochéiert krut.

Se kruten an der Assignatioun via Huissier Rendez-vous fir eng Référé-Prozedur um Stater Arrondissement-Geriicht. De Reproche ass, dass d'Revocatioun net konform mat de Statute vun der CMCM iwwert d'Bün gaange wier.

Ouni elo an de juristeschen Detail ze goen, ass et d'Argumentatioun, dass déi 8 Leit als Conseilsmembere wuel vum President kënne verlaangen, dass dee bannent zwou Wochen ee Verwaltungsrot zesummerifft. An där Opfuerderung haten déi 8 awer scho quasi den Datum, d'Auerzäit an den Ordre du Jour diktéiert. D'Convocatioune goungen och un déi aner Leit aus dem Verwaltungsrot.

Den André Heinen a säin Affekot soe sech och verwonnert, dass et esouwäit komm ass. De geschasste President wier ni iwwert iergendee Reproche géint hien oder seng Gouvernance informéiert ginn. Den André Heinen hätt dunn - Statute-konform, esou säin Affekot - d'Initiative ergraff, fir eng ausseruerdentlech Assemblée anzeberuffen, fir dat Ganzt op deem Niveau ze klären. Hien hätt wëllen eng oppen Dispute am Conseil verhënneren, esou säin Affekot an der Argumentatioun.

Um Enn, esou steet et an der Assignatioun, hunn déi 8 Leit, déi d'Revocatioun Heinen als Zil haten, ënnert sech ee Verwaltungsrot organiséiert an den ale Conseil gekippt. Rieds geet och, dass een net just d'Direktioun vun der CMCM an dee Putsch mat agebonnen hätt, mä och vis-à-vis vum Personal gestäerkt hätt, dat scho virun zwee Joer Kritik géint d'Direktioun formuléiert hat.

Um Enn vun der Assignatioun ass et d'Fuerderung, dass all d'Demarchen an Decisioune géint den ale Verwaltungsrot an deem säi President réckgängeg gemaach ginn.