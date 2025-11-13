Offiziellen Amtsuntrëtt
Grand-Duc Guillaume empfänkt fënnef nei Ambassadeuren am Palais
D'Stacey Feinberg fir d'USA. / © Maison du Grand-Duc
Ënnert anerem huet de Grand-Duc Guillaume en Donneschdeg de Moien d'Stacey Feinberg, déi nei Ambassadrice fir d'USA, am Palais empfaangen.
De Grand-Duc Guillaume huet en Donneschdeg fënnef nei Ambassadeure fir hiren offiziellen Amtsuntrëtt empfaangen.
Dozou gehéieren d'Stacey Feinberg fir d'USA, de Khandker Masudul Alam fir Bangladesch, d'Sovannary Kimsour fir de Kambodja, den Angel Ernesto Riera-Diaz fir Panama an de Philip Bob Jusu fir Sierra Leone.
