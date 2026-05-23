RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Véier Permise wéinst ze vill Alkohol agezunnAccident zu Hunchereng, zwee Autoen a Schlaangelinnen ënnerwee an een ze séier duerch Mamer

RTL Lëtzebuerg
D'Beamte vun der Police hate vun e Freideg op e Samschdeg véier Asätz, bei deenen Automobilisten ze vill Alkohol gedronk haten.
Update: 23.05.2026 13:07
Symbolbild
©  by Pixabay / miguelrd68

En éischte Chauffer huet e Freideg no engem Accident géint 20:10 Auer missen de Fürerschäin ofginn. Wéi d'Police mellt, war hinnen en Accident an der Route d'Esch zu Hunchereng gemellt ginn. Déi zwee Automobiliste goufen dobäi net blesséiert. Allerdéngs ass bei engem vun hinnen den Alkoholtest ze héich ausgefall, wouduerch de Permis fort war.

Am Garer Quartier an der Rue du Fort Wedell war iwwerdeem géint 2:10 Auer e Chauffer wéinst senger geféierlecher Fuerweis ugehale ginn. Och an dësem Fall hat den Automobilist ze vill Alkohol gedronk an de Fürerschäin gouf agezunn.

E weideren Automobilist, deen ze déif an d'Glas gekuckt hat an dowéinst de Permis ofginn huet, war géint 3:30 Auer op der A4 op der Héicht vun der Ausfaart Féiz a Richtung Stad gemellt ginn, well dësen a Schlaangelinnen ënnerwee war.

Géint 4:20 Auer gouf dann nach e Chauffer gemellt, deen ze séier duerch Mamer gefuer ass. Bei der Kontroll huet sech och hei erausgestallt, datt ze vill Alkohol gedronk gouf an de Fürerschäin gouf agezunn.

Am meeschte gelies
Frontalkollisioun tëscht zwee Gefierer
Déidlechen Autosaccident op der N10 zu Rëmerschen
CIS Lëtzebuerg
Annick Baustert gëtt nei Kommandantin vu Stater Pompjeeën
Video
Fotoen
1
Bei Kontroll am Garer Quartier
Persoun festgeholl, déi eng Pistoul an eng gréisser Zomm Boergeld dobäi hat
Decisioun ëm den Titel am Futtball-Championnat
Déifferdeng oder Biissen, wie gewënnt den Titel?
Video
6
De Findel am Wandel
Hightech am Tower a "LuXembourg House Pop-up Store" opgaangen
Video
Fotoen
0
Weider News
Nuecht am Arrest verbruecht
Alkoholiséierte Mann stellt sech zwee Mol op engem Owend de Batti
Policepresenz schéngt gehollef ze hunn
Wochelaang Gewalt géint Schüler aus dem Lycée Ermesinde huet opgehalen
Audio
De Patrick Calmus iwwerhëlt de Schäffeposte vum Jean-Pierre Roemen an der Leidelenger Gemeng.
Gemeng Leideleng
Patrick Calmus iwwerhëlt Schäffeposte vu Jean-Pierre Roemen
Fir vill Leit sinn d'Logementspräisser am Land e grousse Problem.
Aarm trotz Aarbecht
Ass de Mindestloun ze niddereg oder sinn d'Loyeren ze héich?
Video
Audio
Symbolbild
Iwwer 30 Grad e Sonndeg
MeteoLux gëtt Hëtztwarnung fir de Süde vum Land eraus
Background am Gespréich (23. Mee)
État des lieux mam Claude Meisch nom État de la Nation
Audio
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.