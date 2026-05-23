RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gemeng LeidelengPatrick Calmus iwwerhëlt Schäffeposte vu Jean-Pierre Roemen

RTL Lëtzebuerg
Zu Leideleng ginn et Ännerungen um politesche Plang.
Update: 23.05.2026 09:45
De Patrick Calmus iwwerhëlt de Schäffeposte vum Jean-Pierre Roemen an der Leidelenger Gemeng.
De Patrick Calmus iwwerhëlt de Schäffeposte vum Jean-Pierre Roemen an der Leidelenger Gemeng.
© Fränk Weber

D'Gemeng deelt e Samschdeg de Moien an engem Communiqué mat, dass de Jean-Pierre Roemen aus perséinleche Grënn seng Demissioun als Schäffe gefrot an och accordéiert krut.

De Jurist, dee weiderhin am Gemengerot wäert sëtzen, gëtt a senger Funktioun als Schäffe vum Patrick Calmus ersat, deen eestëmmeg vum Gemengerot als neie Schäffe gewielt gouf.

Bis zur Vereedegung duerch den Inneminister Gloden bleift de Jean-Pierre Roemen awer nach am Amt.

Den neie Schäffe Patrick Calmus gouf 2011 an de Gemengerot gewielt, erënnert d'Gemeng Leideleng nach am Schreiwes. Hien ass och President vun der lokaler Klimapakt-Kommissioun. Vu Beruff ass de Patrick Calmus Metallbauer an Enseignant am Secondaire.

Am meeschte gelies
Frontalkollisioun tëscht zwee Gefierer
Déidlechen Autosaccident op der N10 zu Rëmerschen
Nazi-Raubkonscht
Eng Lëtzebuerger Famill kämpft ëm e verluerent Bild
Audio
10
Policeasaz zu Ettelbréck
Chauffer ouni Permis a mat gréisserer Quantitéit Camping-Gasfläsche gestoppt
Bei Kontroll am Garer Quartier
Persoun festgeholl, déi eng Pistoul an eng gréisser Zomm Boergeld dobäi hat
CIS Lëtzebuerg
Annick Baustert gëtt nei Kommandantin vu Stater Pompjeeën
Video
Fotoen
1
Weider News
Fir vill Leit sinn d'Logementspräisser am Land e grousse Problem.
Aarm trotz Aarbecht
Ass de Mindestloun ze niddereg oder sinn d'Loyeren ze héich?
Video
Audio
Symbolbild
Iwwer 30 Grad e Sonndeg
MeteoLux gëtt Hëtztwarnung fir de Süde vum Land eraus
Background am Gespréich (23. Mee)
État des lieux mam Claude Meisch nom État de la Nation
Video
0
Tëscht Lëtzebuerg an Däitschland
Lescht Iwwerreschter vu Grenzkontroll op der A64 verschwonnen
Fotoen
7
LuXembourg House Pop-up Store (vu lénks no riets) Zenia Charlé, Dirty socks ; Philippe Bernard, Dirty socks ; Yuriko Backes, ministre de la Mobilité et des Travaux publics ; Tess Burton, Eicatcher ; n.c.
De Findel am Wandel
Hightech am Tower a "LuXembourg House Pop-up Store" opgaangen
Video
Fotoen
0
Fir vill Leit sinn d'Logementspräisser am Land e grousse Problem.
Aarm trotz Aarbecht
Ass de Mindestloun ze niddereg oder sinn d'Loyeren ze héich?
Video
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.