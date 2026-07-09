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CGDISAccidenter um Belair a bei Bierden, Stréibotten op Trakter bei Keel hu Feier gefaangen

RTL Lëtzebuerg
En Donneschdeg krut de CGDIS zwee Accidenter mat jeeweils engem Blesséierte gemellt. Tëscht Keel an Näerzeng haten donieft Stréibotten op engem Trakter ugefaangen ze brennen.
Update: 09.07.2026 17:23
© Laurent Weber

En Donneschdeg krut de CGDIS zwee verschidden Accidenter gemellt. An der Mëttesstonn kuerz no 12 Auer gouf an der Avenue Gaston Diderich um Belair eng Persoun ugestouss. D'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad waren op der Plaz, fir dem Blesséierten ze hëllefen.

Méi spéit am Mëtteg géint 15:30 Auer krute sech dann um CR348 tëscht Waarken a Bierden zwee Autoen ze paken. Dobäi gouf eng Persoun verwonnt. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vun der Nordstaf waren am Asaz.

Da gouf et nach een Tëschefall um CR165 tëscht Keel an Näerzeng, wou d'Bremse vun engem Trakter iwwerhëtzt waren. Wéi am ACL Trafic-Info ze liesen ass, haten doduerch d'Stréibotten um Trakter Feier gefaangen an d'Strooss gouf dann och gespaart. Dem Chauffer vum Trakter ass näischt geschitt.

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