RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Motioun vun LSAP-Deputéierte Franz Fayot krut MajoritéitIndicateur, fir gesellschaftlechen Impakt vu Beruffer ze moossen

Fanny Kinsch
Et soll en Indicateur ausgeschafft ginn, fir de gesellschaftlechen Impakt vu Beruffer ze moossen. Eng deementspriechend Motioun vun der LSAP krut en Donneschdeg de Mëtteg d’Majoritéit vun de Stëmmen an der Chamber.
Update: 09.07.2026 17:33
Franz Fayot (Archivbild)

Den LSAP-Deputéierte Franz Fayot hat d’Motioun am Kader vun enger Interpellatioun an d’Chamber bruecht, bei där driwwer diskutéiert gouf, wéi ee Leit kéint unzéien, fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen an och motivéieren hei ze bleiwen. Mat esou engem Indicateur kéinte gesellschaftlech relevant Beruffer geziilt gefërdert ginn, esou de Franz Fayot.

"Mir lackelen Héichverdénger, meeschtens fir d'Finanzplaz, mat steierleche Virdeeler, mee bidden deenen, déi mer wierklech brauchen, näischt dësgläichen, ausser vereinfacht Prozedure fir Métiers très en pénurie. Dofir proposéiere mer e System ze entwéckelen, fir esou Beruffer a Kompetenzen ze identifizéieren, fir datt mer se och geziilt fërdere kënnen, en Indicateur also, fir gesellschaftlech an ekologesch d'Valeur vu Beruffer a Kompetenzen ze determinéieren, net als Ersatz fir déi klassesch Indicateure vun de Métiers très en pénurie zum Beispill, mee als Ergänzung."

Bei der Debatt an der Chamber hunn eng Partie Oppositiounspolitiker d'steierlech Incentive fir verschidden héich spezialiséiert Profiller kritiséiert. Weidert Thema war de Logement, wéinst deem ëmmer méi Leit net wéilten zu Lëtzebuerg bleiwen, an d'Mobilitéit. Den DP-Deputéierten André Bauler sot am Zesummenhang mam Problem vun den héije Wunnengspräisser, dass och d’Entreprisë kéinte Wunnenge fir hir Mataarbechter zu Verfügung stellen.

Eng Partie Deputéiert hunn dorop higewisen, dass et wichteg wier Formatiounen unzebidde fir Leit, déi schonn zu Lëtzebuerg sinn. Fir déi gréng misst dorop e besonnesche Fokus op déi nohalteg Transitioun geluecht ginn. Den LSAP-Deputéierte Georges Engel huet drop higewisen, datt Flüchtlingen och Qualifikatiounen an Aarbechtserfarung hätten, awer nach vill Hürden, fir sech um Aarbechtsliewen ze bedeelegen.

Fir d’ADR dierften net just auslännesch Talenter duerch steierlech Avantagen ugezu ginn, Lëtzebuerger déi am Ausland schaffe missten och erëm ugezu ginn iwwert eng “Komm zréck an deng Heemecht” Primm. Den ADR-Deputéierten Tom Weidig huet a senger Ried vun “onkontrolléiertem Wuesstem” a “Massenimmigratioun” geschwat, déi a sengen Aen de Grond dofir wieren, datt et elo op ville Plazen u Personal géing feelen.

Déi gréng Deputéiert Joelle Welfring sot, si wier net iwwerrascht iwwert d’Aussoe vun hirem Virriedner Tom Weidig: "Wou ech deen Enoncé vun där Interpellatioun gelies hunn, hunn ech mer geduecht, dass Leit mat esou enger mënschefeindlecher Ideologie dës als Invitatioun géifen hei liesen, fir hei hir kromm Weltuschauung hei zum Beschten ze ginn."

Am meeschte gelies
Hëtzege Chamberdebat iwwer d'Canicule
Dem Fred Keup seng Aussoe bréngen déi aner Parteien zum Kachen
Video
78
Paul Philipp
"Causa Trump/Infantino ass eng Katastroph fir de Futtball“
Audio
17
Fliger-Wiessel an England
US-President wollt zu Ankara net a säi Katar-Fliger klammen
Video
3
No 1:2-Defaite auswäerts bei Klaksvik
Biisser Convoi hänkt op de Färöer Insele fest
Video
Fir eng nohalteg Upassung un de Klimawandel
D'Stad Lëtzebuerg huet hiert Begréngungskonzept presentéiert
Video
Fotoen
19
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
ONGe maachen Drock op Staat a Gemengen
Logement sollt als Mënscherecht behandelt ginn
Fotoen
CGDIS
Accidenter um Belair a bei Bierden, Stréibotten op Trakter bei Keel hu Feier gefaangen
"Géint de gesonde Mënscheverstand"
Parquet général huet 2023 viru Limitte beim Informatiounsaustausch gewarnt
Audio
No Réckruff vu Friichte-Mix wéinst Virus
Wéi geféierlech Hepatite A an déifgefruerenem Uebst ka sinn
Fotoen
En Donneschdeg de Moie war den Helikopter zu Zolwer ze gesinn
Helikopter war extreem niddereg ënnerwee
Keng Police oder Air Rescue, mee Kontroll vum Stroumnetz
Video
Zeienopruff wéinst Vandalismus
Rassistesch a friemefeindlech Schrëftzich am Raum Bieles fonnt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.