Invité vun der Redaktioun (5. Februar)Alexa Ballmann, Vize-Presidentin vun der Handwierkerfederatioun

D’Handwierk ass de Motor vun der Ekonomie. “D’Regierung wäert d’Beruffsausbildung resolut valoriséieren an Handwierksberuffer an hir Formatioune méi attraktiv maachen”, steet am CSV-DP Regierungsprogramm. Vun nächster Rentrée u gëtt et och en neien DAP-Diplom, deen ee kann no der 1ère an engem Joer maachen amplaz 3.
Fir doriwwer ze schwätzen, ass d’Presidentin vu Jonk Handwierk a Vize-Presidentin vun der Handwierkerfederatioun Alexa Ballmann eis Invitée vun der Redaktioun. Mat hir schwätze mir iwwert déi nei och iwwert d’Präis- a Lounentwécklung an déi nei Technologien.
