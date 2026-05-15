RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Analysen no Reunioun en DënschdegD’Tripartite an d’Automatismen

François Aulner
En Dënschdeg war déi éischt Reunioun vun der Tripartite. An dëser Analys kann de Fränz Aulner d’Aussoe vun der Regierung vu bis elo novollzéien. Woubäi sech systemesch Problemer dohannert verstoppen.
Update: 15.05.2026 15:29
© SIP / Sophie Margue

D'Haapterkenntnisser op der éischter Reunioun waren: Et riskéiert eng Rezessioun dëst Joer ze ginn an dräi Indextranche bis September d'nächst Joer. Dat wann d'Miersstrooss vun Hormuz nach gutt dräi Méint laang zou bleift. Och wann ee sech duerchaus méi däischter Zenarie ka virstellen, ass dat den aktuelle 'Worst-case'-Zenario.

De Statec an den Energiekommissär hunn awer nach méi Donnéeën wéi dat geliwwert an de Premier Luc Frieden sot no der Reunioun, elo soll ee Mol déi Zuele verdauen, fir den 2. Juni iwwert Léisungen am Kader vun der Energiekris ze schwätzen. Hei e klenge Point.

Geziilt Hëllef an Index-Kompenséierung?

Déi aktuell Kris betrëfft haaptsächlech Diesel a Kerosin. Aktuell besteet keng Penurie, mee wann d'Kris méi laang dauert, ass dee Risk reell, esou den Energiekommissär. Beim Diesel op der Pompel kann ee sech op Präisser iwwer 2 Euro de Liter astellen. Och wa Gas a Stroum manner betraff sinn, dréckt d'Kris am mëttleren Osten d'Inflatioun generell erop. D'Patronat insistéiert, datt ee misst d'Präisdeierecht bremsen, fir d'Zuel un Indextranchen ze limitéieren.

De Premier sot awer kloer, d'Zil wier et net, d'Inflatioun ze bremsen: "Nee, den Objet vun der Tripartite ass ze kucken, wat sinn d'Konsequenzen op d'Leit an op d'Betriber." Zu Lëtzebuerg si Pëtrolsproduite scho méi bëlleg, ewéi an de Nopeschlänner. Méi Verbrauch a méi Tanktourismus géingen de Risk vu Penurie just nach amplifiéieren.

Et leeft also dorobber eraus: Op den nächste Reunioune vun der Tripartite wäert iwwert finanziell Entlaaschtunge geschwat ginn, fir Leit, déi op déi Energien ugewise sinn.

Fir de Schock vun 2-3 Indextranchen fir d'Betriber ofzefiederen, bleiwen der Regierung net vill aner Optiounen iwwereg, ewéi déi eng oder aner Tranche ze kompenséieren. Jo, de Luc Frieden sot, den Index ass a Stee gemeesselt. Eng Index-Kompensatioun, also wann de Staat -de Steierzueler- selwer d'Indextranche fir eng Zäit bezilt, huet de Premier awer net formell ausgeschloss.

"D'Leit brauchen och méi Kafkraaft"

Iwwerraschend war, datt et en Dënschdeg kaum Informatiounen iwwert d'Entwécklung vun der Kafkraaft gouf. Ausser déi lescht Grafik an der Presentatioun vum Statec. Do gesäit een, datt de "Revenu disponible réel par personne" zanter 2022 geklomm ass, mee dëst Joer wäert erofgoen. D'Gewerkschaftsunioun wäert och de Mindestloun op der Tripartite als Sujet imposéieren.

Och iwwert d'Staatsfinanze gouf kee neie Point gemaach, woubäi gewosst ass, datt déi sech verschlechtert hunn. Déi geplangte Steierreform, déi 900 Milliounen Euro d'Joer géing kaschten, gëtt trotzdeem net a Fro gestallt. Och net nodeems den internationale Wärungsfong - graff resuméiert – manner "d'Strenz" recommandéiert huet. De Finanzminister Gilles Roth sot en Dënschdeg: "Käschte sinn Entlaaschtunge fir d'Leit an dat muss een och an dësen Zäiten am A hunn. D'Leit brauchen och méi Kafkraft”. Ondifferenzéiert fuerdert och d'Staatsbeamtegewerkschaft CGFP "Entlaaschtunge fir d'Leit".

Wann d'Automatisme bestoe bleiwen, ginn déi héisch Gehälter an absolutten Zuelen am meeschten weider an d'Luucht. Déi niddreg klammen a Prozenter ausgedréckt deels méi, ma kënne sech dach nach kaum eng Wunneng hei am Land leeschten.

Am meeschte gelies
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
41
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
30
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
5
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
2. Instanz géint Pedophillen aus Theatermilieu
Appellsgeriicht confirméiert 13 Joer Prisong fir fréieren Theaterfunktionär
Neie Référentiel beim SAMU
Anästhesiste wiere sech géint Aussoe vum CGDIS
0
Chauffer flücht a léisst Auto stoen
Zeie gesicht no Accident mat roudem BMW op der B7 bei Angelduerf
Rendez-vous beim Untersuchungsriichter
Handy-Déif an Drogendealer goufen no Dote verhaft
Queesch uechter d'Land
Um Feierdag waren nees eng Partie Automobilisten ënnerwee, déi ze vill Alkohol intus haten
Unicef-Rapport iwwer Aarmut zu Lëtzebuerg
"Sech hëllefen ze loossen, dat ass scho schwéier genuch"
Audio
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.