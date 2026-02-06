RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Qualitéitsverbesserung um FluchhafenÉischt 90 Minutten entscheedend fir Pénktlechkeet vum ganzen Dag

RTL Lëtzebuerg
Luxair a lux-Airport haten am Dezember Tester gemaach, fir moies fréi hir Volle besser virzebereeden. D'Resultater si positiv ausgefall, sou datt nach weider Tester sollen nokommen.
Update: 06.02.2026 12:54
De fréie Vull fänkt de Wuerm
© Domingos Oliveira

An engem gemeinsame Communiqué hu Luxair a lux-Airport hir erfollegräich Tester zur Preparatioun vu Vollen um fréie Moie matgedeelt. Tëscht dem 18. an dem 20. Dezember 2025 sinn dës Tester duerchgeféiert ginn. Zil vun där gemeinsamer Initiativ wier et gewiescht, d’Pénktlechkeet vun de fréie Vollen ze verbesseren an de Passagéier hiert Erliefnis z’optiméieren duerch Prozesser, déi scho virun den éischte Volle méi effizient ageriicht gi sinn.

De Fluchhafe Lëtzebuerg steet virun enger besonnescher operativer Erausfuerderung. De gréissten Deel vun de Luxair-Fligere bleift iwwer Nuecht um Findel stationéiert, wouduerch moies fréi vill Volle kuerz noenee fort ginn. Well de Betrib eréischt um 6 Auer dierf opgeholl ginn, sinn déi éischt 90 Minutte vum Dag entscheedend fir d’Anhale vum deegleche Fluchplang vun der Luxair.

Wärend dräi Deeg ass bei den Tester moies fréi op eng Rëtsch operativ Aspekter opgepasst ginn:

  • Den Check-in vun 3..45 Auer un, fir dass Reesender hiert Gepäck éischter kënnen ofginn an hir Formalitéiten erleedege kënnen
  • D’Ouverture vun de Sécherheetskontrollen um 4 Auer, fir méi séier bei d’Gaten ze kommen
  • D’Virverleeë vun der sougenannter Off-Block-Zäit ëm eng Véierelstonn, sou dass e fäerdeg preparéierte Fliger direkt um 6 Auer ka fortfléien
  • Verbessert Koordinatioun tëscht de Partner Luxair, Lux-Airport a Luxair Services um Fluchhafen, fir ofgestëmmt Ofleef sécher ze stellen

Déi Responsabel freeë sech iwwer d’Resultater

D’Resultater sinn eendeiteg positiv ausgefall. Béid Entreprisen hu moossbar Verbesserunge festgestallt, ënnert anerem bei der Pénktlechkeet, beim Verdeelen a beim Offäerdege vun de Passagéier. D’Clienten hätten dozou och positive Feedback ginn an d’Verännerunge begréisst. De CEO vu Luxair Gilles Feith an de lux-Airport-CEO Alexander Flassak hunn de Wäert vun dëser Zesummenaarbecht ënnerstrach, déi confirméiert, dass Teamaarbecht a proaktiivt Plangen entscheedend si fir den Oflaf vun de Prozesser. Et wéilt een sech elo zesumme mat alle Partner dofir asetzen, dass dës Verbesserungen an den deegleche Betrib kënnen iwwerholl ginn.

Dës weider Tester si geplangt:

  • D’Organsatioun vum Check-in mat kloren Zone fir Economy, Priority an Drop-off
  • D’Fërdere vun Online- an Owes-Check-in
  • D’Bäibehale vu sougenannte Floorwalkers a Servicepersonal, fir d’Passagéier z’ënnerstëtzen
  • Ofstëmmung vun Check-in a Gepäckkontrollen
  • Zousätzlech Méiglechkeete fir d’Kommunikatioun an d’Beschreiwunge vun de Weeër um Fluchhafen ze verbesseren

E weidere gemeinsamen Test ass fir d’Ouschtervakanz virgesinn, fir doropshin de Fluchplang fir de Summer z’adaptéieren an ze verbesseren. Luxair a lux-Airport soen alle Passagéier Merci fir hiert Verständnis an hir Kooperatioun wärend dëser Initiativ.

Liest hei de gemeinsame Communiqué:

Luxair lux-Airport Early Departure Test

Am meeschte gelies
Patiente reagéieren op Affär Wilmes
"Ech hunn him blann vertraut"
Audio
Handball
David Gyafras huet Lutte géint de Kriibs verluer
Video
6
Op der A4 a Richtung Esch
Fir d'éischt mat 209 amplaz 130 km/h an da mat 176 amplaz 90 km/h ënnerwee
Parquet
Um Findel gouf rezent eng hallef Tonn Kokain entdeckt
Ronn eng Hallef Millioun Schued
Dreckswon ouni Chauffer rennt an en Haus am Saarland
Weider News
Vill Päck a Colise si kontrolléiert ginn
Europäesch Kooperatioun "Hazeldonk"
Am Centre logistique zu Beetebuerg si 715 Colise kontrolléiert ginn
1
D'Police mellt
Drogen zu Rammerech, Rebellioun zu Nidderfeelen
0
Claude Meisch reagéiert op Reprochë vum Fred Keup
Et sollt ee sech net wéi Kanner behuelen a sech géigesäiteg Lige virgeheien
Audio
An der Gemeng Schengen
De 5. Februar 2026 gouf e Fall vu Vullegripp bestätegt
De 5. Februar an der Stad
E Mann (35) huet op oppener Strooss e Puppelche vun 8-9 Méint mat der Fauscht op de Kapp geschloen
Auto géint Bam
No Accident am Raum Stafelter huet eng Persoun missen aus dem Auto geschnidde ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.