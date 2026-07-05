RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläertAn de Kannaniuuss dës Woch: Squeezy Spillsaachen, Entsteeung vun engem Äerdbiewen an eng Schoulklass sëtzt sech fir den Igel an

RTL Lëtzebuerg
Noriichte fir Kanner ginn et schonn zanter September 2020 all Sonnden den Owend wärend der Schoulzäit op der Tëlee, um Enn vun der Kannativi-Emissioun.
Update: 05.07.2026 09:40
Kannaniuuss vum 5. Juli 2026
An de Kannaniuuss dës Woch: Squeezy Spillsaachen, Entsteeung vun engem Äerdbiewen an eng Schoulklass sëtzt sech fir den Igel an.

An de Kannaniuuss dës Woch gëtt et nees spannend! Mir kucken eis déi ganz beléifte "Squeezy Toys" un, déi duerch TikTok, Snapchat an Instagram bemol iwwerall opdauchen. Mee opgepasst: verschidde Kopie-Spillsaache kënnen esouguer geféierlech Chemikalien enthalen. Mir kucken eis déi Spillsaache méi genau un a ginn e puer Tipps, wourop ee muss beim kafen oppassen.

Da geet et an de Venezuela, wou no engem staarken Äerdbiewen nach ëmmer no Vermësste gesicht gëtt. A mir erklären och ganz einfach, wéi esou en Äerdbiewen eigentlech entsteet.

An zum Schluss: e Bier am Auto! An den USA huet e Mann net schlecht gestaunt, wéi op eemol e schwaarze Bier op sengem Chaufferssëtz souz. Am Reportage ware mer an en zweet Schouljoer vun der International School um Lampertsbierg. D'Kanner hunn do zesumme mat hirer Léierin e Buch iwwer Igele gelies. Si ware ganz begeeschtert vun deem Déier a wollte méi doriwwer gewuer ginn. Dobäi hu si awer och geléiert, datt den Igel a Gefor ass auszestierwen. Fir d'Kanner war séier kloer: do muss ee méi maache fir dem Igel ze hëllefen. Si hu sech dofir intensiv informéiert, wat een am Alldag maache kann, fir d'Déier ze schützen, an hu souguer Bréiwer un RTL an un den Ëmweltminister geschriwwen.

Wat sinn d’Kannaniuuss?

Op kannerfrëndlech Aart a Weis erkläre mir, wat zu Lëtzebuerg an an der Welt geschitt. D’Kannaniuuss sinn ëmmer opgedeelt an en Newsblock an e Reportage, bei deem mir engem Thema op de Fong ginn. Dobäi komme Kanner och selwer ëmmer erëm zu Wuert an de Kannaniuuss ginn et reegelméisseg och Reportagë vun eise jonke Kanner-Reporter. Déi aktuell Emissioun vun de Kannaniuuss fannt Dir ëmmer sonndes moies um 9 Auer um RTL Play.

All d'Emissiounen um RTL Play

Kannaniuuss

KannaTivi

Eis Stëmmen

Am meeschte gelies
Police sicht Besëtzer
Wiem gehéieren dës geklaute Géigestänn?
Fotoen
Vandalismus zu Eppelduerf
Trach express beschiedegt, Police sicht no Zeien
Foire Agricole
Héije Besuch an héich Temperaturen um 2. Dag
Video
Fotoen
5
Livestream de 5. Juli op RTL.lu an op www.fae.lu
Déi 43. Foire Agricole e Sonndeg vun 11 Auer un am Livestream an dono am Replay
Critérium Européen des Jeunes (U17) – 2. Etapp
D'Course dëse Sonndeg vun 9:35 Auer un am Livestream
Video
Weider News
Serie "Dat sinn Ech" - Nicolas Berodt
"Mënsche mat Behënnerunge wëllen och Deel vun der Gesellschaft sinn"
Video
5
Rock am Gaart
RTL bréngt am Summer Musek an Äre Gaart
Esou vill Post kritt d'Lënster Schoul net all Dag ... a scho guer net mat Pechbiller an Albumen dran.
Erfollegräichen Opruff
Scho vill Panini-Biller an -Albumen zu Lënster gelant
5
Serie: "Een Dag am Liewe vun..."
D'Aarbecht vun engem Imker
Video
Fotoen
1
"Muecht vun der Léift"
Koppel klëmmt op d'Spëtzt vum Empire State Building
Video
De Mike Foreman beim Asaz am Weltraum
NASA-Astronaut Mike Foreman
“Déi schéinsten Aussiicht op der Welt huet een am Weltraum”
Video
Fotoen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.