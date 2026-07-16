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Bilan CGDISZejoert gouf et 75.814 Rettungs-Asätz, e Plus vu 5%

Tim Morizet
Pit Everling
An 90% vun de Fäll gouf intervenéiert, well Persounen Hëllef gebraucht hunn, nämlech gutt 68.000 mol.
Update: 16.07.2026 16:18
© René Pfeiffer
PDF Rapport CGDIS

Ronn 10.000 mol war de SAMU am Asaz.

2.665 Kéieren ass de CGDIS wéinst Feier rausgefuer, woubäi et do just a 40% vun de Fäll och e reellt Feier gouf.

2.056 mol waren d'Rettungsequippen am Asaz wéinst engem Accident.

258.000 Appellen op den 112 goufen traitéiert. Dat sinn der liicht méi ewéi 2024, awer e bësse manner ewéi 2023.

© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer
© René Pfeiffer

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Beim Zenter vun de Rettungsdéngschter schaffen iwwer 7.300 Leit. Fräiwëlleg Pompjeeë maachen de Gros vum Effectif aus.

D'Ausgabe beim CGDIS sinn e Stéck erop gaangen a leien elo bei iwwer 200 Milliounen. Dëst geet virun allem op d'Evolutioun bei de Personalkäschten zeréck.

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