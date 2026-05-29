Invité vun der Redaktioun (29. Mee)Claude Seywert, Direkter vun Encevo

François Aulner
E Freideg de Moie waren ënnert anerem d'Stroumpräisser Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 29.05.2026 08:43
Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis freides moies géint 8h00 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Den Irankrich huet relativ wéineg Auswierkungen op de Stroumpräis. Déi aktuell Energiekris wier virun allem duerch de Pëtrol entstanen. Dat sot de Claude Seywert e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. De CEO vum Energiegrupp Encevo konnt deemno confirméieren, dass de Stroumpräis dëst Joer net klamme wäert an d'nächst Joer warscheinlech och net.
D'Präisser vun 2026 wieren souguer méi bëlleg wéi d'lescht Joer. Wat de Gas ugeet, ass de Claude Seywert méi virsiichteg. Dëst Joer soll sech näischt Grousses änneren. Fir 2027 hätt een nach net alles akaaft, mä massiv Präishaussë gi sech net erwaart. Generell wier et awer wouer, dass duerch den Ukrainkrich de Gas-Präis an de leschte Jore strukturell méi deier ginn ass.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

