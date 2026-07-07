RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fir d'lescht zu Bouneweg gesinnDat 13 Joer jonkt Maria-Estrela Gabriela Scolastica Martinho Zanier gëtt vermësst

RTL Lëtzebuerg
All Informatiounen iwwert den Openthalt vum Meedche si fir d'Police.
Update: 07.07.2026 19:34
© Police / RTL

Zënter en Dënschdeg gëtt dat 13 Joer jonkt Maria-Estrela Gabriela Scolastica Martinho Zanier vermësst. Fir d'lescht gouf d'Meedchen zu Bouneweg gesinn a kéint sech dofir an der Stad, respektiv zu Esch, Schëffleng oder Näerzeng ophalen.

Déi gesichte Persoun ass 1,65m grouss, huet eng schlank Statur, brong Hoer mat blonde Mèchen a brong An. Den Dag wéi déi vermësste Persoun verschwonnen ass, hat se e wäissen T-Shirt, e schwaarze Pullover, eng blo Jeansbox a gro Schong un.

Indicë wou sech déi vermësste Persoun kéint ophalen, si fir d'Police vu Bouneweg um (+352) 244 42 1000 oder per E-Mail op Police.BONNEVOIE@police.etat.lu.

© Police

Am meeschte gelies
Op der Héicht vun der Gare zu Lëntgen
Mann gëtt vun Zuch erfaasst a stierft u senge Blessuren
Grousse Public Viewing um Glacis
"De leschte Moment e Gol ass ëmmer schued"
Video
Audio
Fotoen
8
Futtball-WM
Spuenien eliminéiert Portugal, d'Belsch klappt d'USA
Video
26
Fake!
Police aus Kartrong "kontrolléiert" op belscher Autobunn
Fotoen
6
Open-Air um Kierchbierg
Robbie Williams bleift Publikumsmagnéit
Video
Fotoen
5
Weider News
Agence eSanté
Schafft op den Europäesche Patientendossier hin
Video
Fotoen
Tëscht Echangeur Altwis an Echangeur Fréiseng
Chantier op der A13 iwwert de ganze Weekend
Nei Lëtzebuerger Euro-Mënz
Grand-Duc Guillaume präägt zu Bordeaux seng éischt eege Mënz
Video
Fotoen
Rappell vun ALVA
Méiglech Presenz vun Hepatite A a "JA! Beerenmischung"
De Premier am RTL-Interview
Politmonitor (1/2)
Trotz Tripartitesaccord packt et de Premier Luc Frieden net zeréck an d'Topp 10
Video
Audio
12
Froestonn an der Chamber
Vun Hëtzt a Flüchtlingsstrukture bis Gewalt am Internet
Audio
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.