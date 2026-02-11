Éischten Informatiounen no soll ee vun de Männer engem aneren e puer Stonne méi fréi Boergeld geklaut hunn a krut doropshi Morddrohungen. Am Nomëtteg si si sech dunn nees iwwert de Wee gelaf an et koum zu engem physesche Sträit. De Mann, dee Boergeld soll geklaut hunn, gouf vun engem anere Mann festgehalen, wärend zwee vu senge Kolleegen op hien ageschloen hunn. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann, deen d’Mordmenace gemaach huet, festgeholl. Hie gëtt e Mëttwoch am Laf vum Nomëtteg dem Untersuchungsriichter presentéiert.