Invité vun der Redaktioun (16. Abrëll)Michel Wolter, CSV-Politiker

Mir haten eis Ekipp scho virun de Walen a Richtung Renouveau opgestallt an dee geschitt elo, wat ganz positiv ass, sot de Michel Wolter en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.
Den demissionäre Buergermeeschter vu Käerjeng, dee säi Mandat opgëtt, zu Gonschte vu senger Fra, déi nei Käerjenger Buergermeeschtesch wäert ginn. Dass dat skeptesch gesi gëtt an dass Leit vu Vetternwirtschaft schwätzen, wier him bewosst. Mä et wier falsch, wa gesot gëtt, dass dat alles scho virun de Walen esou ausgemaach wier. Et wier just méiglech eben op Grond vum Walresultat.
Hie selwer hätt d’Gefill, dass hien alles erreecht hätt, wat hie sech fir Käerjeng virgeholl hat, sou de Michel Wolter. Aus enger Duerchgangsgemeng hätt een eng Gemeng geschaaft, déi richteg liewenswäert ass. Käerjeng wier haut net méi dat selwecht wéi viru 15 Joer.
Ob hien nach emol wäert fir d’CSV mat an d’Chamberwale goen, géing hien d’nächst Joer decidéieren.
Wat den aktuelle Problem vum Sozialdialog ugeet, dee jo ferme an der Sakgaass stécht, fënnt hie kloer Wierder: Mir sinn dach net méi an der Spillschoul. Dass eenzel Sozialpartner decidéieren, net méi mat hirem responsabele Minister ze schwätzen, mä just nach mam Premier, dat hätt hien nach ni erlieft, sou d’Kritik a Richtung vun der Gewerkschaftsunioun.
En Donneschdeg de Moie war d'Politik zu Käerjeng Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
