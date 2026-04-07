Opruff an de soziale MedienD'Gemeng Betzder sicht no engem Abroch an d'Primärschoul zu Rued-Sir no Zeien

D'Gemeng huet och eng Plainte bei der Police deposéiert.
Update: 07.04.2026 16:34
Um Ouschterweekend gouf an der Primärschoul zu Rued-Sir agebrach.
Wéi d’Gemeng Betzder en Dënschdeg an engem Post op hirem Facebook-Profil matdeelt, wier iwwert den Ouschterweekend an d’Primärschoul zu Rued-Sir agebrach ginn. Dobäi wier et zu engem héije Materialschued komm.

Wéi et vun der Gemeng heescht, hätt een an dëser Saach eng Plainte bei der Police deposéiert. Et géif een esou e Verhalen net toleréieren an der Dot konsequent nogoen. D’Awunner sinn dann och gebieden, eventuell Observatiounen an dësem Zesummenhang um 113 ze mellen.

De Schoulbetrib wäert iwwerdeem no der Ouschtervakanz normal weiderlafen.

