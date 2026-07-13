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Aus dem PolicebulletinDräi Persounen no Abroch a Stater Eefamilljenhaus gestallt, Suen aus Restaurant geklaut

RTL Lëtzebuerg
De Weekend goufen der Police op enger Rei Plaze verschidden Abréch an Déifställ gemellt. Deels konnte Persoune festgeholl ginn.
Update: 13.07.2026 13:09

An der Nuecht op e Sonndeg gouf géint 2:30 Auer am Pafendall d'Police wéinst enger Rei verdächteger Persoune geruff. Déi presuméiert Täter haten hei eng Fënsterscheif ageschloen a sech mat Gewalt Zougang an en Eefamilljenhaus verschaaft. Wéi d'Policebeamten op der Plaz waren, hu sech direkt e puer Persounen ze Fouss duerch d'Bascht gemaach. D'Police huet sech direkt op d'Sich gemaach a konnt dobäi dräi Verdächteger stellen, bei deene geklaute Saachen a Geschier, fir anzebriechen, fonnt gouf.

E Sonndeg de Moie gouf géint 9 Auer ee weideren Abroch an engem Restaurant an der Stad gemellt. Wéi d'Police schreift, hate sech een oder e puer Persounen an der Nuecht Zougang zum Restaurant duerch eng Fënster verschaaft, wou si d'Suen aus der Keess mat Gewalt opgemaach hunn.

Och e Sonndeg den Owend géint 21 Auer gouf et een Déifstall op enger Tankstell zu Stroossen. Eng Mataarbechterin hat eng Cliente erkannt, déi nach virun e puer Deeg ouni ze bezuele getankt soll hunn. Wéi d'Mataarbechterin kuerz ofgelenkt war, hat déi verdächtegt Persoun zwou Fläschen Alkohol matgoe gelooss. Géint si gouf e Protokoll wéinst Déifstall erstallt.

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