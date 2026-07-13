Wéi d'Lëtzebuerger Arméi op Facebook matgedeelt huet, wäerten och "21 Militär un der Militärparad am Kader vum franséischen Nationalfeierdag de 14. Juli zu Paräis" deelhuelen. D'Vertrieder vun der Arméi wieren "no enger intensiver Virbereedungswoch op de Champs-Élysées an dem Militärgelänn Satory prett".
Dëst Joer steet de franséischen Nationalfeierdag ënnert dem Motto "Le réveil stratégique de l'Europe".
Och de Lëtzebuerger Premierminister Luc Frieden ass en Dënschdeg bei de Feierlechkeeten zu Paräis dobäi. Dat op Invitatioun vum franséische President Emmanuel Macron. Virun deem Rendez-vous ass de Luc Frieden awer schonn e Méindeg bei der Reunioun vun der "Koalitioun vun de Wëllegen" dobäi. Hei geet et drëm, d'Ukrain am Krich z'ënnerstëtzen an d'Sécherheet bannent der Europäescher Unioun ze stäerken.