Respektiv fir se provisoresch ophiewen ze loossen, bis datt kéint um Fong virum Tribunal administratif iwwert déi Decisioun vum Rektorat decidéiert ginn. Och do huet de Christos Koulovatianos Recours géint d’Decisioun vum Rektorat gemaach. Déi Ofsetzung, déi am Fréijoer nom Récktrëtt vun der Doyenne vun der FDEF decidéiert gouf, betrëfft just säi Posten als Departmentschef, net säin Aarbechtskontrakt op der Uni. Hie bleift Professer.

De President vum Tribunal administratif, Marc Sunnen, schreift awer a sengem Urteel, datt hien net kompetent ass, fir d’Decisioun einfach z’annuléieren, well hien um Référé keng Decisioun kann huelen, déi definitiv ass.

Dat spillt der Uni och an d’Kaarten, wat d’Demande ugeet, fir d’Ofsetzung provisoresch opzehiewen. Well d’Mandat vum Christos Koulovatianos op fënnef Joer limitéiert ass an de 14. Februar 2028 souwisou op en Enn kéim, wier bei den aktuellen Delaien net dovun auszegoen, datt d’Affär virdrun um Fong kéint plaidéiert ginn. Doduerch géing eng provisoresch op eng definitiv Ophiewung erauslafen, déi net méi réckgängeg ka gemaach ginn.

“Or, le soussigné”, schreift de Riichter iwwert sech selwer, “à admettre qu'il puisse accorder le sursis sollicité permettrait au requérant (dat ass de Christos Koulovatianos; ndlr) de terminer son mandat jusqu'à son expiration normale fixé au 14 février 2028, permettrait au requérant de créer une situation de droit et de fait définitive : le juge siégeant au provisoire aurait de la sorte épuisé le fond, en ce sens que le futur jugement au fond relatif à la décision de révocation litigieuse aurait totalement perdu son objet à la date des plaidoiries devant les juges du fond, en ce sens qu'une éventuelle confirmation ex post de cette décision de révocation aurait perdu tout objet et toute utilité, puisque le requérant aurait, ä cette date, pu bénéficier de l'intégralité de son mandat, sans aucune possibilité pour l'Université, en cas de confirmation judiciaire de cette décision de révocation, de revenir sur le mandat néanmoins achevé et de voir celui-ci mis à néant, exception faite de la possibilité de demander le remboursement des indemnités alors indûment touchées.”

Ausserdeem hätt de Christos Koulovatianos - am Sënn vum Gesetz - net gewisen, datt him en irreparabele Schued geschitt, doduerch datt hie säi Mandat fréizäiteg ewech geholl kritt.