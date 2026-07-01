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Policekontrollen zu Ettelbréck an DikrechE-Trottinett mat potenzieller Maximalvitess vun 100 km/h saiséiert

RTL Lëtzebuerg
D'Police huet en Dënschdeg zu Ettelbréck an zu Dikrech méi genee op d'E-Trottinette gekuckt. Eng dovun huet dobäi net déi technesch Bestëmmungen erfëllt.
Update: 01.07.2026 14:10
© Photo by MICHAEL BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

En Dënschdeg den Owend huet d'Police an de Stadkäre vun Dikrech an Ettelbréck Verkéierskontrolle mat engem spezielle Fokus op E-Trottinette gemaach. Tëscht 16 an 18:20 Auer goufen am Ganzen 28 Chauffere mat hiren E-Trottinette kontrolléiert. An engem Fall huet d'Gefier net den technesche Bestëmmunge par rapport zu der Maximalvitess entsprach. D'E-Trottinett hat eng potenziell Maximalvitess vun 100 km/h a gouf dowéinst op Uerder vum Parquet saiséiert.

Verdächtegen no Déifstall aus Auto gestallt

Zu Gilsdref gouf der Police an der Nuecht op e Mëttwoch dann nach e Mann gemellt, deen an der Rue des Près en Auto opgebrach hat an doraus Sue matgeholl huet. Eng Patrull vun der Police huet sech doropshin op d'Sich gemaach a konnt eng verdächteg Persoun stellen, bei där och de Betrag u Sue séchergestallt konnt ginn. De Mann huet sech net wierklech kooperativ gewisen an huet sech um Enn och geweigert, de Policebüro ze verloossen. Well hien en alkoholiséierten Androck gemaach huet, gouf hien duerno an den Arrest bruecht, Protokoller goufen erstallt an Ermëttlungen an d'Weeër geleet.

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