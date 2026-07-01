Betraff si wärend dëser Maintenance d'Banking-Servicer an de verschiddene Post-Filialen, den Accès zur e-Banking-App "eboo", d'Consultatioun vu Konten an Dokumenter, d'Virementen a Prelevementer, wéi och de Callcenter vu Post Finance.
D'Post weist dann awer och drop hin, datt Paiemente mat der Kaart, wéi och d'Geldautomaten iwwert de ganze Weekend normal funktionéiere wäerten an deemno net concernéiert sinn.
Am Laf vun e Méindegmoie sollen déi concernéiert Servicer da schrëttweis nees normal lafen.