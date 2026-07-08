RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No ronn 10 Joer verhandelenEU-Parlament stëmmt Reform vun der Koordinéierung vun der sozialer Sécherheet

Dany Rasqué
D’EU-Parlament huet en Dënschdeg d’Reform vun der Koordinéierung vun der sozialer Sécherheet gestëmmt.
Update: 08.07.2026 06:57
Fändele vun den EU-Memberlänner mam Gebai vum EU-Parlament am Hannergrond.
Fändele vun den EU-Memberlänner mam Gebai vum EU-Parlament am Hannergrond.
© MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Un där Reform gouf ronn 10 Joer geschafft a se huet fir Lëtzebuerg gréisser Repercussiounen, virun allem well mir op besonnesch vill Frontalieren ugewise sinn an et am Text notamment ëm d’Fro geet, wien no wéi enger Zäit fir hier Chômageindemnitéit muss opkommen.

EU-Parlament stëmmt fir nei Chômage-Reegeleungen / Rep. Dany Rasqué

D’Reform gesäit vir, datt Leit, déi op d’mannst 22 Wochen zu Lëtzebuerg geschafft hunn, och sechs Méint Chômage zegutt hunn. Dat bedeit finanziell Konsequenze fir Lëtzebuerg, déi considerabel sinn, esou d’Europadeputéiert vun déi Gréng, d’Tilly Metz, déi fir d’Reform gestëmmt huet. Si ënnersträicht, datt déi Indemnitéit de Frontaliere vun engem gewëssen Ament un zousteet.

"Et dierf een net vergiessen, datt déi Frontaliere jo och jorelaang zu Lëtzebuerg hir Steiere bezuelt hunn. Also, déi Harmoniséierung fir d’Beneficer vum Chômage vun deem Land ze kréien, wou ee geschafft huet, ass am Fong ganz logesch an och richteg fir déi Leit. Lëtzebuerg ka sech jo net d'Korinte vum Kuch huelen. Mir géife jo als Land zesummefalen, wa mer d’Frontalieren net hätten."

Méi Detailer - seet d’Tilly Metz - bréicht een awer elo nach bei der Fro, wéi dës Reform applizéiert gëtt. Si freet sech och, wéi et mat der Weiderbildung ass a wat geschitt, wann déi sechs Méint ëm sinn.

D'Fro vun der Ëmsetzung steet nach op

Méi Detailer froen och d’CSV-Europadeputéiert. D’Isabelle Wiseler-Lima an d’Martine Kemp hu sech beim Vott enthalen. D’Martine Kemp präziséiert, datt jo och d’Reintegratioun op den Aarbechtsmarché vu Lëtzebuerg muss iwwerholl ginn, wat d’ADEM virun eng Erausfuerderung géif stellen:

"Well déi natierlech déi Capacitéiten och deen Ament brauch, fir kënnen déi Frontalieren opzefänken, déi dann deen Ament hir Aarbecht verléieren. Dat ass en Dossier, deen elo no ganz laange Verhandlunge gestëmmt ginn ass. Et wäerten nach ganz vill Detailer dono an der Ëmsetzung musse gekuckt ginn, well do ass op europäeschem Niveau gekuckt ginn, eng Problematik, déi awer ganz villfälteg an Europa ass, zesummenzefaassen, wat dono an der Ëmsetzung fir déi eenzel Länner nach eng Kéier Ënnerscheeder bedeit."

Do ass villes nach net kloer, confirméiert de liberale Charel Goerens aus der Renew Europe Fraktioun, dee fir den Text gestëmmt huet an drop hiweist, datt een d’lescht Woch schonn eng Reunioun mat de Sekretäre vun OGBL an LCGB hat.

"Vue datt mer eng Iwwergangsperiod vun enger Rei vu Joren hunn, wier et gutt, wa mer elo relativ séier geséichen, wéi dat do sech an der Praxis wäert bewäerten. Besonnesch stellt sech d’Fro vun der Kontroll vun de Leit, déi am Grenzberäich de Chômage kréien. Dat gëtt schonn intressant. Et wier gutt elo emol Kloerheet do dran ze gesinn."

Genee wéi de Charel Goerens huet den LSAP-Europadeputéierte Marc Angel fir den Text gestëmmt. De Fernand Kartheiser vun der ADR huet sech enthalen. Nieft de Chômageindemnitéite geet et bei dëser Reform awer och ëm d’Familljeleeschtungen, d’Fleegeleeschtungen an e méi einfachen Austausch vun Daten tëschent de Verwaltunge fir Bedruch z’evitéieren.

De Charel Goerens proposéiert eng Entrevue tëschent deene 6 Europadeputéierten an der zoustänneger Chamberkommissioun um Krautmaart.

Am meeschte gelies
Op der Héicht vun der Gare zu Lëntgen
Mann gëtt vun Zuch erfaasst a stierft u senge Blessuren
Grouss Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Gläichzäiteg Perquisitiounen op 2 Ministèren, bei 5 Entreprisen a bei Privatleit
Fake!
Police aus Kartrong "kontrolléiert" op belscher Autobunn
Fotoen
6
Opfaart A7 Richtung Stad bis op Weideres gespaart
Ee Blesséierten no Kollisioun tëscht zwee Autoen um Mierscherbierg
Video
Fotoen
Politmonitor (1/2)
Trotz Tripartitesaccord packt et de Premier Luc Frieden net zeréck an d'Topp 10
Video
Audio
40
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Interpellatioun an der Chamber
Am Prisong ass bei de Fraerechter nach Loft no uewen
Audio
Chamber stëmmt méi klore legale Kader fir privat Securityfirmen
Sécherheetsbeamten hunn net déi selwecht Kompetenze wéi d'Police
1
CGDIS
Zwee Blesséierter no Motorradsaccidenter um Mëttwochowend
Invité vun der Redaktioun (8. Juli)
Kristin Schmit, Directrice vun der Police judicaire
Video
Audio
0
Gefor fir Lëtzebuerger Finanz-Institutiounen?
CSSF warnt viru groussen Erausfuerderunge wéinst Kënschtlecher Intelligenz
Fir d'lescht zu Bouneweg gesinn
Dat 13 Joer jonkt Maria-Estrela Gabriela Scolastica Martinho Zanier gëtt vermësst
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.