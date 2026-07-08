Invité vun der Redaktioun (8. Juli)Kristin Schmit, Directrice vun der Police judicaire

Et wier definitiv näischt Alldeegleches an et géif weisen, datt den Austausch vun Informatiounen net gutt leeft – ënnert anerem wéinst engem ze staarken Dateschutz, dee misst iwwerschafft ginn. Dat sot d'Kristin Schmit, d'Directrice vun der Police Judicaire, am RTL-Interview de Mueren zu der Immigratiounsaffair.
En anere Sujet war e grujelegen Internetphenomen, virun deem d'Police warnt, wou Kanner iwwer Gaming-Plattformen opgefuerdert oder erpresst ginn, fir sech selwer, aner Kanner oder Déieren ze quälen oder souguer ëmzebréngen. Do ze enquêtéieren wier schwéier wéinst der Anonymitéit am Internet. Et stécht och keng Ideologie hannendrun, mee eng reng "Verrohung" vun der Gesellschaft, puere Sadismus.
Déi Schëlleg wieren och dacks selwer Jonker.
De gudde Rot un d'Elteren: sech bewosst sinn, datt et dee Phänomen gëtt.
Op de Gamingplattforme wiere vill Friemer ënnerwee, duerfir soll opgepasst ginn, wann d'Kanner hiert Verhalen änneren. A mat hinne schwätzen wier wichteg, sou d'Kristin Schmit vun der Police Judiciare.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.