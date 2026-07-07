RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (7.Juli)Fabricio Costa, Stater Conseiller

François Aulner
En Dënschdeg de Moien ass ënnert anerem d'Begréngung vun der Stad Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 07.07.2026 06:00

D’Hëtzt am Juni huet eng Polemik iwwer d’Begréngung vun den Uertschafte lassgetrëppelt. D’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet an deem Zesummenhang hiert Begréngungskonzept als dat "emfangräichste" bezeechent. De Moie schwätze mer mam Stater Conseiller vun déi Gréng Fabricio Costa do driwwer.

Weider Sujete sinn de Commerce, notamment am Stater Garer Quartier an de Récktrëtt vu senger Parteikolleegin Joëlle Welfring aus der Chamber.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Josée Lorsché réckelt an d'Chamber no
Joëlle Welfring wiesselt bei d'Europäesch Investitiounsbank
Video
28
Policeasaz zu Mäertert eriwwer
Zwee Verdächteger no Abrochsversuch gestallt
US-President gëtt zou
Donald Trump huet bei Gianni Infantino "Iwwerpréiwung" vu rouder Kaart gefrot
33
Reaktioun vum FIFA-President
Gianni Infantino weist Kritik zréck, Folarin Balogun dierf spillen
27
52 Mol live gesinn an Autogramm tätowéiert
Robbie Williams-Fans sti schonn zënter e Méindeg de Moie virun der Luxexpo
Video
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Joyeuse Entrée
E Freideg sinn de Grand-Duc an d’Grande-Duchesse op Besuch an der Gemeng Ëlwen
Op der A3
44 Chaufferen an d'Netz gaangen, déi onerlaabterweis d'Covoiturage-Spuer benotzt hunn
Accident op der Areler Strooss zu Capellen
Op der Cap
Camion krut Rout Luucht ze paken
Fotoen
Zweemol war Alkohol am Spill
Nieft den Auto gemaach a geféierlech séier am Parkhaus
Vun Interpol gesicht
Drëtte Verdächtegen am Kader vun Homejacking zu Eeschwëller op Phuket festgeholl
Rue Prince Henri
Presuméierten Abriecher zu Ettelbréck festgeholl
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.