Invité vun der Redaktioun (7.Juli)Fabricio Costa, Stater Conseiller

D’Hëtzt am Juni huet eng Polemik iwwer d’Begréngung vun den Uertschafte lassgetrëppelt. D’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet an deem Zesummenhang hiert Begréngungskonzept als dat "emfangräichste" bezeechent. De Moie schwätze mer mam Stater Conseiller vun déi Gréng Fabricio Costa do driwwer.
Weider Sujete sinn de Commerce, notamment am Stater Garer Quartier an de Récktrëtt vu senger Parteikolleegin Joëlle Welfring aus der Chamber.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.