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Ausseminister reagéiertËmstriddenen Transfert vun der Läich vum Melnyk war keng politesch, mee administrativ Decisioun

François Aulner
D’Exhuméierung vum Ukrainer Andriy Melnyk a senger Fra aus dem Bouneweger Kierfecht an hiren Transfert an d’Ukrain hätte keng politesch, mee just eng administrativ Decisioun gebraucht.
Update: 01.07.2026 16:09
Den Andriy Melnyk a seng Fra goufen an der Ukrain nach emol begruewen.
Den Andriy Melnyk a seng Fra goufen an der Ukrain nach emol begruewen.
© GENYA SAVILOV/AFP

Dat selwecht hätt och de Lëtzebuerger Ambassadeur zu Moskau dem russeschen Ausseministère gesot, ewéi en Enn Mee convoquéiert gi war. Déi Convocatioun wier och eppes, wat an der diplomatescher Praxis etabléiert wier a keng Géigereaktioun géing verlaangen.

Dat alles äntwert den Ausseminister Xavier Bettel e Mëttwoch op eng parlamentaresch Fro vun der ADR. Hire Fraktiounschef Fred Keup wollt ënnert anerem wëssen, ewéi d’Regierung d’Staatstrauer an Éierung vun engem Ukrainer, deen an der Geschichtswëssenschaft kloer als Nazi-Kollaborateur a Leader vun enger nationalsozialistescher an antisemittescher Beweegung identifizéiert gëtt, géing bewäerten. Den Ausseminister geet net dorop an.

De Xavier Bettel weist just och drop hin, datt d’Stad Lëtzebuerg an an de Gesondheets- a Sozialministère déi zoustänneg Autoritéite fir d'Exhuméierung an den Transfert gewiescht wieren. Et wieren déi zou Instanzen, déi den Transfert an Aklang mat den technesche Bestëmmungen accordéiert.

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