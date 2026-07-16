RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Techneschen Defekt vu PassagéierschëffIwwer 100 Liter Diesel hannert Tréier an d'Musel gelaf

RTL Lëtzebuerg
Duerch en techneschen Defekt vun engem Passagéierschëff huet sech en Ueleg-Teppech op der Musel ausgebreet. Wéinst der Stréimung léist dëse sech awer net sou einfach erofschäffen.
Update: 16.07.2026 07:11
Vue op d'Schleis zu Detzem
Vue op d'Schleis zu Detzem
© K.-M- Luettgen

Méi wéi 100 Liter Diesel sinn op der däitscher Säit vun der Musel aus engem Passagéierschëff an de Floss gelaf. De Grond ass wuel en techneschen Defekt, confirméiert déi däitsch Waasserschutz-Police.

Dofir huet sech op Héicht vun der Schleis zu Detzem, net all ze wäit ewech vun Tréier, schonn en Ueleg-Teppech um Waasser ausgebreet, ëm dee sech elo vun de lokale Pompjeeë gekëmmert gëtt. Wéinst der Stréimung wier dat awer net einfach.

D'Schëff muss technesch iwwerpréift ginn a bis op Weideres an der Schleis stoe bleiwen, mat den 124 Passagéier u Bord.

Am meeschte gelies
Police sicht no Zeien
22 Joer ale Mann zu Tréier um Petrisberg op oppener Strooss erstach
Arméi trainéiert a verschiddene Gemengen
“Wat genee op eis duerkënnt, wësse mir net”
Video
Mariendall
D'Secouristen hunn e Mëttwoch eng Kou aus der Äisch gerett
Video
Fotoen
5
Am Garer Quartier
Verdächtegen no Brandstëftung un Auto gestallt
5 Joer nom Héichwaasser zu Iechternach
"Egal wéi um Enn ee war, et huet een awer nach weider gehollef"
Video
Fotoen
0
Weider News
Fënnef Joer nom historeschen Héichwaasser
D'Gemeng Rouspert-Mompech huet sech infrastrukturell nei opgestallt
Audio
Fotoen
Stëmm vun der Strooss feiert 30 Joer
"Hei fille mir eis net eleng"
Fotoen
De President vun der Air Rescue René Closter als Invité vun der Redaktioun de 16. Juli 2026.
Invité vun der Redaktioun (16. Juli)
René Closter, President vun der Air Rescue
Video
Audio
0
Gemengerot wielt neie Schäfferot
De Claude Schmit gouf zum neie Buergermeeschter vun Ell gewielt
Op der Place Emmanuel Goethals, den Ament ee Parking, soll ee klenge Stadpark entstoen.
Gewënner vum Architekteconcours "Nei Dikrich" presentéiert
Den Zentrum vun Dikrech soll an deenen nächste Jore méi gréng a méi blo ginn
Fotoen
1
Stockfoto vun enger Persoun, déi am Botzsecteur schafft.
Zuele vum Statec
Dussmann, CFL an Amazon hunn hei am Land déi meeschte Mataarbechter
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.