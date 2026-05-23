RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kuerz virum Plënneren an d'Schlass Bierg"Joyeuse Sortie" vun der Groussherzoglecher Koppel zu Fëschbech

RTL Lëtzebuerg
Zënter 2020 wunnen de Grand-Duc Guillaume an d'Grande-Duchesse Stéphanie am Schlass zu Fëschbech.
Update: 23.05.2026 15:17
© Cour Grand-Ducale

En Donneschdeg schonn huet d'Fëschbecher Gemeng déi sougenannten "Joyeuse Sortie" vun der groussherzoglecher Koppel gefeiert. Si wunne jo schonn zënter dem Joer 2020 zu Fëschbech um Schlass.

Fir dës Occasioun gouf dann och e Monument zu Éiere vum Grand-Duc Guillaume zu Fëschbech devoiléiert.

Majo ganz laang wäert déi groussherzoglech Koppel awer net méi zu Fëschbech bleiwen, et geet deemnächst nämlech an d'Schlass Bierg. Aus deem Grond huet de Grand-Duc an d'Grande-Duchesse dann och alleguerten d'Awunner an de Park vum Schlass invitéiert, dat op eng Receptioun.

Ma d'Schlass zu Fëschbech wäert natierlech net eidel bleiwen, hei wäerten de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa nämlech da wunne kommen.

Am meeschte gelies
Frontalkollisioun tëscht zwee Gefierer
Déidlechen Autosaccident op der N10 zu Rëmerschen
CIS Lëtzebuerg
Annick Baustert gëtt nei Kommandantin vu Stater Pompjeeën
Video
Fotoen
1
Decisioun ëm den Titel am Futtball-Championnat
Déifferdeng oder Biissen, wie gewënnt den Titel?
Video
7
Tëscht Lëtzebuerg an Däitschland
Lescht Iwwerreschter vu Grenzkontroll op der A64 verschwonnen
Fotoen
10
De Findel am Wandel
Hightech am Tower a "LuXembourg House Pop-up Store" opgaangen
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Véier Permise wéinst ze vill Alkohol agezunn
Accident zu Hunchereng, zwee Autoen a Schlaangelinnen ënnerwee an een ze séier duerch Mamer
Nuecht am Arrest verbruecht
Alkoholiséierte Mann stellt sech zwee Mol op engem Owend de Batti
Policepresenz schéngt gehollef ze hunn
Wochelaang Gewalt géint Schüler aus dem Lycée Ermesinde huet opgehalen
Audio
De Patrick Calmus iwwerhëlt de Schäffeposte vum Jean-Pierre Roemen an der Leidelenger Gemeng.
Gemeng Leideleng
Patrick Calmus iwwerhëlt Schäffeposte vu Jean-Pierre Roemen
Fir vill Leit sinn d'Logementspräisser am Land e grousse Problem.
Aarm trotz Aarbecht
Ass de Mindestloun ze niddereg oder sinn d'Loyeren ze héich?
Video
Audio
Symbolbild
Iwwer 30 Grad e Sonndeg
MeteoLux gëtt Hëtztwarnung fir de Süde vum Land eraus
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.