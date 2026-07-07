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Vum 13. Juli un am ËmlafLëtzebuerg kritt nei Euro-Mënze mam Grand-Duc Guillaume

Tim Morizet
Déi nei Mënze mam neie Grand-Duc solle vum 13. Juli un – an Etappen – de Wee an de Lëtzebuerger Portmonni fannen. Domat geet eng kleng numismatesch Ära op en Enn, well zanter der Aféierung vum Euro am Joer 2002 war nämlech de Grand-Duc Henri ob all de Lëtzebuerger Euromënzen ze gesinn.
Update: 07.07.2026 12:20
© Banque Centrale du Luxembourg

Mat der Ofdankung vum Grand-Duc Henri am Oktober 2025, kritt also elo och d'Mënzebild an eisem Portmonnie en neit Gesiicht. Déi nei national Säit vun de Lëtzebuerger Euro-Mënze gouf vun der italieenescher Designerin Chiara Principe entworf. D'Artistin huet an deem Beräich scho vill Erfarung an huet 2021 ënner anerem eng 2-Euro-Commemoratiounsmënz fir de Vatikan entworf.

Dräi verschidde Motiver fir déi nei Mënz

De Portrait vum Grand-Duc Guillaume gouf op Basis vu Fotoe vun der Maison du Grand-Duc ausgeschafft. Hei kuckt de Guillaume de Fënneften, wéi et bei Monarchie-Wiesselen Traditioun ass, an déi entgéintgesate Richtung vu sengem Virgänger. Den Henri huet no lénks gekuckt, de Guillaume kuckt elo no riets. Och bei den neie Mënze bleift Lëtzebuerg bei sengem traditionelle System mat dräi verschiddene Motiver jee no Wäert vun der Mënz: eng Serie fir 1–5 Cent, eng fir 10–50 Cent an eng fir 1 an 2 Euro.

© Banque Centrale du Luxembourg
© Banque Centrale du Luxembourg
© Banque Centrale du Luxembourg
© Banque Centrale du Luxembourg

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Fir d'Sammelmënze gouf en anere Kënschtler engagéiert, an zwar den Helmut Andexlinger, Graveur bei Münze Österreich.

D'Euro-Ära huet 2002 ugefaangen

Wéi den Euro den 1. Januar 2002 offiziell agefouert gouf, war Lëtzebuerg direkt mat dobäi. All Lëtzebuerger Mënze kruten deemools de Portrait vum Grand-Duc Henri – entworf vun der Lëtzebuerger Kënschtlerin Yvette Gastauer-Claire. Interessant dobäi: Lëtzebuerg huet keng eege Mënzpräganlag. Déi éischt Euro-Mënze goufen dofir bis 2004 an Holland produzéiert. An tëscht 2005 an 2006 a Finnland. Bei der éischter Emissioun goufen e puer zéng Millioune Lëtzebuerger Mënzen an Ëmlaf bruecht – däitlech manner wéi an de groussen Nopeschlänner. Frankräich hat fir den Euro-Start iwwer 7 Milliarde Mënze produzéiert, d'Belsch iwwer eng Milliard. Lëtzebuerg huet am Verglach nëmmen eng relativ kleng Quantitéit gebraucht, well d'Land vill manner Awunner huet an joerzéngtelaang an enger Wärungsunioun mat der Belsch war.

Vill méi wéi just normal Mënzen

Zanter 2004 huet Lëtzebuerg och eng ganz Rei un 2-Euro-Commemoratiounsmënzen erausginn. Déi éischt war dem Grand-Duc Henri a sengem Monogramm gewidmet. Duerno koumen all Joer nei Editiounen eraus – ënner anerem fir dem Guillaume säi 25. Gebuertsdag (2006), eng Editioun mam Palais (2007), eng Editioun mam Schlass vu Colmer-Bierg (2008) oder nach eng ganz beléiften Editioun fir d'Hochzäit vum Guillaume a Stéphanie (2012).
Besonnesch bei Sammler si virun allem déi limitéiert Sëlwer- a Goldmënzen immens beléift. Lëtzebuerg gëtt reegelméisseg speziell Sammelmënzen eraus – dacks mat Thematiken aus der Geschicht, der Monarchie oder der Lëtzebuerger Kultur.

Mënzen als Symbol vum Land

D'Lëtzebuerger Euro-Mënzen hunn eng speziell Roll: der Verfassung no muss de regéierende Grand-Duc op de Mënze vertruede sinn. Dat erkläert och, firwat den Design elo nei gemaach gëtt. Fir vill Numismatiker ass dëse Wiessel e klengt historescht Evenement. Déi al Mënze mam Grand-Duc Henri bleiwen awer valabel a kënnen och weider benotzt ginn.

De Grand-Duc Guillaume bei senger Arrivée e Méindeg den Owend zu Bordeaux. Hie war zu Besuch beim Buergermeeschter Thomas Cazenave.

De Grand-Duc an de Finanzminister Gilles Roth zu Bordeaux
“De Grand-Duc Guillaume bei senger Arrivé Gëschter Owend zu Bordeaux. Hie war zu Besuch beim Buergermeeschter Thomas Cazenave.

De Grand-Duc an de Finanzminister Gilles Roth zu Bordeaux (6.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

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