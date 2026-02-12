RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De KloertextMéi Gewalt: gefillt oder Realitéit?

Caroline Mart
Gewalt ass e schwieregt Theema, och politesch, well ee mat der Angscht liicht spille kann. Déi klëmmt natierlech bei Nouvellë wéi dem Mord um Lampertsbierg oder dem Puppelchen, deen einfach esou op de Kapp geschloe kritt.
Update: 12.02.2026 14:54
© Nelson Cheung / RTL

Klëmmt d’Zuel vun de Gewaltdoten? Wat ass Gefill, wat sinn d’Fakten, wat soe Police a Parquet? Ass och allgemeng eis Gedold méi kleng an d’Zündschnouer méi kuerz ginn am Ëmgank mateneen, kuckt jidderee just nach no sech?

© Nelson Cheung
© Nelson Cheung
© Nelson Cheung
© Nelson Cheung
© Nelson Cheung
© Nelson Cheung

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wat erlieft d’Personal am Transport oder de Spideeler, wéi ass et nach mam Respekt? Doriwwer schwätze mir en Donneschdeg den Owend um 20 Auer am Kloertext.

Eis Invitéen:

Simone Flammang
Procureur général d’Etat adjoint

Simone Flammang
Simone Flammang
© Nelson Cheung - rtl.lu

Tim Pauly
Polizist
Nationale Preventiounsservice vun der Kriminalitéit (SNPC)

Tim Pauly
Tim Pauly
© Nelson Cheung - rtl.lu

Laurence Bouquet
Service “Riicht Eraus” Rout Kräiz
Schafft mat Täter

Laurence Bouquet
Laurence Bouquet
© Nelson Cheung - rtl.lu

Dr Romain Schockmel
Medezineschen Direkter CHEM
President Handballfederatioun

Dr Romain Schockmel
Dr Romain Schockmel
© Nelson Cheung - rtl.lu

Mylène Bianchi
Presidentin Syprolux

Mylène Bianchi
Mylène Bianchi
© Nelson Cheung - rtl.lu

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G
4
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Serie: Mir, am Sozialen
Meggie Jakoby : "Si erliewen et um eegene Läif, mir si just Zeien dovun"
Video
Fotoen
Néng Doudesaffer
Police identifizéiert 18 Joer al Täterin no Schoulschéisserei a Kanada
Skelett a Wallis fonnt
Spuenesch Police mécht elo en Zeienopruff
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Vun dësem Joer
Index gëtt elo e bëssen anescht gerechent
0
Vum Reeniwwerlafbecke bis bei déi véiert Rengegungsstuf
Den Ofwaassersyndikat SIDEN baut säin Netz weider aus
Audio
Fotoen
0
Provisoresch Zuele vun der Police
2025 goufen et eng 92 Déifställ, bei deene Gewalt am Spill war
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
Drogen an Alkohol um Steier
Alkoholiséierte Chauffer jauft laanscht Policeauto a fiert a Schlaangelinne weider
Gesondheetsministère
Grippefäll ginn am Land liicht zeréck
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.