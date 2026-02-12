Klëmmt d’Zuel vun de Gewaltdoten? Wat ass Gefill, wat sinn d’Fakten, wat soe Police a Parquet? Ass och allgemeng eis Gedold méi kleng an d’Zündschnouer méi kuerz ginn am Ëmgank mateneen, kuckt jidderee just nach no sech?
Wat erlieft d’Personal am Transport oder de Spideeler, wéi ass et nach mam Respekt? Doriwwer schwätze mir en Donneschdeg den Owend um 20 Auer am Kloertext.
Simone Flammang
Procureur général d’Etat adjoint
Tim Pauly
Polizist
Nationale Preventiounsservice vun der Kriminalitéit (SNPC)
Laurence Bouquet
Service “Riicht Eraus” Rout Kräiz
Schafft mat Täter
Dr Romain Schockmel
Medezineschen Direkter CHEM
President Handballfederatioun
Mylène Bianchi
Presidentin Syprolux