RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No Schëss zu PrümDe presuméierten Täter hat Rendez-vous virum Untersuchungsriichter

RTL Lëtzebuerg
Nodeems en Dënschdeg eng Polizistin zu Prüm an d'Bee geschoss krut, koum de presuméierten Täter e Mëttwoch virun den Untersuchungsriichter.
Update: 08.04.2026 17:18
© Kevin Schößler
Dat huet d’Police vun Tréier e Mëttwochnomëtteg matgedeelt. Weider heescht et vun der Tréierer Police, dass iwwer 300 vun den eegene Beamten am Asaz waren, fir d’Situatioun opzeléisen. Si hätten Ënnerstëtzung vun der Police vu Koblenz a vum “Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik”, deen ënner anerem aus der Spezialeenheet an der Helikopter-Staffel besteet, kritt. Donieft hätt een och Hëllef vun der Bundespolizei, der Lëtzebuerger Police, der Police Saarland a vu Beamte vun der Basis vun der amerikanescher Air Force zu Spangdahlem kritt.

Wat war passéiert?

En Dënschdeg hat e 25 Joer ale Mann an engem Dokteschcabinet zu Prüm randaléiert. Wéi d’Beamte vun der Police op d’Plaz komm sinn, war de Mann net méi am Cabinet. Si konnten hien awer kuerz drop en der Géigend, am “Kurpark” untreffen.

Wéi d’Beamten de Mann, deen der Police bekannt ass, ugeschwat hunn, huet hien net reagéiert. Wärend enger kierperlecher Ausernanersetzung tëscht dem Mann an de Beamte konnt de Verdächtegen dunn eng Déngschtwaff aus dem Holster rappen. Doropshi sinn e puer Schëss gefall, woubäi enger Beamtin an den Uewerschenkel geschoss gouf. De Verdächtegen huet sech dono a Richtung Bësch duerch d’Bascht gemaach.

De 25 Joer ale Mann gouf schliisslech fonnt an huet sech, ouni Widderstand ze leeschte, vun de Beamte festhuele gelooss.

Am meeschte gelies
Strooss vun Hormuz geet nees op
USA an Iran iwwer Wafferou vun zwou Wochen eens ginn
29
Mir hunn nogefrot
D'Energiepräisser klammen an d'Leit si besuergt
Video
41
Echec vu sozialem Projet mat der Fondation pour l’accès au logement
Famill mat dräi Kanner verléiert hiert Doheem
Audio
Fréiere Buergermeeschter vu Bauschelt
René Daubenfeld am Alter vu 67 Joer gestuerwen
1
"Ech géing léien, wann ech géif soen, dass ee Stär keen Zil ass"
De Victor Thill ass dat neit Gesiicht an der Lëtzebuerger Gastronomie
Video
2
Weider News
Den 8. Abrëll 2026 huet et zu Cochem an engem Hotel gebrannt.
Cochem (D)
Dräi Blesséierter bei Brand an Hotel
Fotoen
Premier Luc Frieden
Wafferou ass "e Schrëtt an eng gutt Richtung"
Video
0
Iwwer ChatGPT menacéiert
Spezialunitéit hëlt Mann zu Stroossbuerg no Tipp vum FBI fest
Op dësem Screenshot vun engem Video vum 6. Abrëll ass ze gesinn, wéi eng Dron iwwer der Militärbasis Al-Adiri am Kuwait eroffale gelooss gëtt.
Trotz Annonce vu Wafferou
E puer Golfstaate melle weider Attacken aus dem Iran
Krokodile und Schlangen zur Abschreckung illegaler Einwanderer: Die indische Regierung erwägt den Einsatz von Reptilien zum Grenzschutz.
"Innovativ Iddi"
Indien wëll Krokodillen a Schlaange géint illegal Awanderung asetzen
Premiere im All: Bei ihrem Rekorde brechenden Flug haben die Astronauten der Mission Artemis 2 ein galaktisches Telefonat mit ihren Kollegen auf der Weltraumstation ISS geführt.
Eng Première am Weltall
Artemis-Astronauten telefonéiere mat ISS-Crew
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.