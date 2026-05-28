RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ASTA schwätzt vun aussergewéinlech héijen Temperature fir MeeOch Periode vun Hëtzt an Dréchent huelen zou am Grand-Duché

Marlène Clement
Zanter Deeg hu mer 30 Grad a méi am Grand-Duché an och déi nächst Deeg geet et esou weider. Aussergewéinlech fir de Mount Mee, dat confirméiert och de Meteoservice vum Landwirtschaftsministère, ASTA.
Update: 28.05.2026 13:05
© Domingos Oliveira

Allgemeng huelen d'Periode vun Hëtzt an Dréchent zou. D'Periode vun Dréchent ginn net nëmme méi heefeg, ma zéie sech och méi laang, constatéiert d'Dana Lang vun der Administration des services techniques de l'agriculture.

Baséiert gëtt sech op zwou Referenzperiode vu jeeweils drësseg Joer, 1961 bis 1990 an 1991 bis 2020. Dorausser géing ervirgoen, dass vill méi Méint betraff sinn, an deene potenziell kéint eng Drécheperiod kommen. Waren et soss just zwee Méint, notamment d'Méint Juni a Juli, da sinn et elo zéng Méint, déi betraff sinn, a just Januar an Dezember net.

Och dëse Wanter an den Ufank vum Fréijoer wiere relativ dréche gewiescht. Am Mount Mee gouf et ee radikalen Ëmschwong vun nach relativ killen Temperaturen, Mëtt des Mounts op elo summerlech 30 Grad. Dat mécht net nëmme Mënsch an Déier ze schafen, ma huet natierlech och en Impakt op d'Vegetatioun.

Allgemeng géingen d'Vegetatiounsperioden, déi Zäit also am Joer, an där d'Planze wuessen an alles an der Bléi ass, éischter ufänken an och méi laang unhalen, erkläert d'Meteorologin. Dëse 26. Mee wier iwwerdeems ee vun de wäermsten Deeg am Mee gewiescht, déi jee am Grand-Duché gemooss goufen. Doduerch léisst sech zwar net automatesch op e waarme Summer schléissen, ma allgemeng observéieren d'Meteorologen a Klimatologen, datt d'Temperaturen eropginn, also esouwuel déi minimal ewéi déi maximal Temperatur.

Dat bréngt mat sech, datt déi waarm Extreemer eropginn, wéi zum Beispill déi waarm, tropesch Nuechten a waarm Deeg, an dass déi kal Extreemer erofginn. .

Fir en Donneschdeg gëllt iwwerdeems fir de Süde vum Land nees eng giel Wiederwarnung, also déi niddregst Warnstuf, a fir e Freideg gëllt se am ganze Land. Ee komplette Bilan vum Fréijoer aus meteorologescher a klimatologescher Siicht gëtt et Ugangs Juni. Do publizéieren d'ASTA, Meteolux an d'Waasserwirtschaftsamt AGE nämlech hire gemeinsame Bulletin.

Aussergewéinlech Temperatutren am Mee / Reportage: Marlène Clement

Tipps fir géint d'Hëtzt fannt Dir hei:

Am meeschte gelies
Kontroll op der A1
32 Automobilisten ze séier, 4 Fürerschäiner agezunn um Mëttwochmoien
Um Vëlo vun Auto erfaasst
Zwee 12 Joer al Kanner bei uergem Accident zu Dinslaken (D) gestuerwen
Wéinst geplangtem Generalstreik
Luxair warnt viru méiglechen Ausfäll vu Flich aus an a Portugal
Kontrolle ronderëm de Stauséi
87 Verwarnunge wéinst Falschparken
Formel 1
Gucci suergt fir neie Glamour an der Startopstellung
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Associatioun vu Lëtzebuerger Droitsstudenten
ANELD fuerdert Master am Lëtzebuerger Droit op der Uni.lu
0
CGDIS mellt Accidenter
Ee Blesséierten um Mëttwochowend, fënnef am Laf vun Donneschdegmoien
Zu Clierf
Eng Persoun wéinst haislecher Gewalt festgeholl
Biller vun der Enquête aus dem Joer 2016
Fra 2014 dout a Bidde fonnt
Verurteelten duebele Mäerder wéinst Mord u Mamm inculpéiert
Video
Aus dem Policebulletin
Kläppereien am Garer Quartier an zu Esch, eng Persoun hat See dobäi
Inspection sanitaire
Mat Waasser a Schiet fit duerch de Summer
Video
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.