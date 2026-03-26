RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Paulette Lenert interesséiert un engem Posten am Staatsrot

RTL Lëtzebuerg
Eng Info aus der nationaler Politik: d'LSAP-Politikerin a fréier Gesondheetsministesch Paulette Lenert ass interesséiert un engem Posten am Staatsrot. Déi RTL-Informatiounen huet si op Nofro hi confirméiert.
Update: 26.03.2026 20:19
Paulette Lenert - LSAP-Deputéiert a fréier Gesondheetsministesch
© Nelson Cheung

Ee vun den 21 Posten am Staatsrot ass rezent fräi ginn, wéi den Yves Wagener aus perséinleche Grënn demissionéiert huet. Hie war vun deene Gréngen nominéiert ginn. Dëse Poste wier par conter elo fir d’Sozialisten, well si mat just dräi Vertrieder am héije Gremium ënnerrepresentéiert sinn.

Bis elo ass d’Paulette Lenert déi eenzeg LSAP-Vertriederin, déi Intressi ugemellt huet. D’Juristin seet, et wier wichteg och elo mol de Profil vum Posten ofzewaarden. Dee soll um Freideg definéiert ginn. Theoreetesch kéinte sech och nach aner LSAP-Membere mellen.

De Generalrot vun der Partei decidéiert, wien en nominéiert, an duerno gëtt an der Chamber iwwert déi Nominatioun ofgestëmmt.

D’Paulette Lenert ass nach ëmmer eng vun de populäerste Politikerinnen am Land – Plaz 2 am Politmonitor. Sollt de Choix op si falen, géif hir Plaz an der Chamber fräi ginn. Nächstgewielten am Osten ass de Ben Streff, de fréieren LSAP-Parteimanager, dee Mëtt Januar demissionéiert hat.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.