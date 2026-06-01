Presuéierten Abriecher vu Serbien u Lëtzebuerg ausgeliwwert

De Mann soll Deel vun engem Grupp gewiescht sinn, deen tëscht 2019 an 2022 zu Lëtzebuerg fir sëllegen Abréch responsabel war.
Update: 01.06.2026 11:18
Am Kader vu groussen a laangjäregen Ermëttlunge ronderëm eng Serie vun Abréch, déi tëscht 2019 an 2022 am Grand-Duché begaange gi waren, ass e weidere Succès erziilt ginn. Dank der Kooperatioun tëscht lëtzebuergeschen a serbeschen Autoritéite konnt eng weider Persoun, déi verdächtegt gëtt, bei enger grousser Unzuel vun dësen Abréch dobäi gewiescht ze sinn, u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn.

D'Persoun ass schonn dem Untersuchungsriichter virgeféiert ginn, éier et an de Prisong goung. Bis zu enger rechtskräfteger Verurteelung gëllt d'Onscholdsvermuddung.

D'Ënnersichungen hate sech géint e Grupp aus Südosteuropa geriicht, deen der organiséierter Kriminalitéit zougerechent gëtt an am Verdacht steet, sëllege Kéieren zu Lëtzebuerg agebrach ze hunn. D'Ermëttlunge vun der lëtzebuergescher Police a Justiz sinn an enker Zesummenaarbecht mat internationale Partner geféiert ginn.

