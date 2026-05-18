D'Prisongsinfrastrukture solle moderniséiert an d’Liewens- an Aarbechtskonditioune verbessert ginn. Dat hunn d'Ministerebn Elisabeth Margue a Yuriko Backes bei hirer Visitt vum Prisong zu Schraasseg leschte Freideg betount. Virun allem d'Situatioun vun de Fraen am Prisong soll amelioréiert ginn, dofir ass ënnert anerem e Reamenagement vum Block F geplangt.
Am Kader vun enger méi grousser Renovatioun vum Prisong si weider Ausbauaarbechte geplangt, d'Moderniséierung vun den Infrastrukturen, besser Raim fir Ausbildung, Aarbecht a sozial Aktivitéiten. D’Zil ass et, d’Resozialiséierung vun de Prisonéier ze stäerken an d’Réckfällegkeet ze reduzéieren.
De Moment sinn 392 Persounen am Prisong zu Schraasseg ënnerbruecht: 352 Männer a 40 Fraen.