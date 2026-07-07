RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Froestonn an der ChamberVun Hëtzt a Flüchtlingsstrukture bis Gewalt am Internet

Marc Hoscheid
Eng 430 Flüchtlinge goufe wéinst ze héijen Temperaturen op aner Plaze verluecht. Beim Kampf géint digital Gewalt setzt Lëtzebuerg op eng europäesch Zesummenaarbecht.
Update: 07.07.2026 16:56
© SIP / Emmanuel Claude

Wéi gouf déi rezent Canicule an de Strukture fir Flüchtlingen geréiert? Dat wollt déi gréng Deputéiert Djuna Bernard en Dënschdeg de Mëtteg an enger Froestonn an der Chamber wëssen. De Radio 100,7 hätt gemellt, datt 431 Persounen aus der Zeltstad um Kierchbierg relogéiert gi wieren. Dowéinst wollt d'Deputéiert ënnert anerem wëssen, wat déi genee Ëmstänn vun deem Relogement waren.

Den Accueilsminister Max Hahn huet a senger Äntwert engersäits ënnerstrach, datt et hei am Land ganz ënnerschiddlech Flüchtlingsstrukturen géing ginn, anerersäits awer och, datt net all Flüchtling vulnerabel wier. Mee déi, wou dat de Fall ass, géinge generell sou séier wéi méiglech an adaptéierte Strukturen ënnerbruecht ginn. Wat dee konkrete Fall vun der Zeltstad ugeet, war et dës Ausso: "Wat d'Zeltstad um Kierchbierg ugeet, ass et richteg, datt mer, iwwregens net fir d'éischt, Leit do erausgeholl hunn, well et riskéiert huet, ze waarm ze ginn. Dat hu mer an enger éischter Phase fir déi vulnerabel Leit gemaach, déi an deene Strukture waren a mir hunn eis decidéiert, wéi annoncéiert ginn ass, lo si mol fënnef Deeg, mer wëssen, et waren der um Enn siwen, wou mer wierklech Vigilence rouge haten, hu mer all d'Leit evakuéiert. Mir hu jo d'Noutstruktur um Findel, déi ware mer jo och eng Kéier als Kommissioun zesumme kucken, wou mer déi Leit dunn zu engem ganz groussen Deel konnten hebergéieren."

Den Accueilsminister Max Hahn iwwert d'Flüchtlingsstrukturen

Et géing zwar och Méiglechkeeten zur Ofkillung an der Zeltstad ginn, mee déi hätten net sou funktionéiert, wéi se sollten.

An enger weiderer Fro wollt d'Presidentin vun der LSAP-Fraktioun Taina Bofferding wëssen, ob d'Justiz an d'Police déi néideg Moyenen hunn, fir géint de Phänomen vum Nihilisme violent extrémiste kënne virzegoen. Dobäi gi virun allem Jonker online kontaktéiert an iwwerzeegt, fir entweder géint anerer oder och géint sech selwer gewalttäteg ze ginn, wat bis zum Suizid féiere kann.

Dem Policeminister Léon Gloden no géing een de Phänomen op alle Fall ganz eescht huelen: "Déi Lëtzebuergesch Autoritéiten, dorënner natierlech och eis Police, schaffen zanter e puer Joer am Europol-Projet 'Kompass' mat, fir Informatiounen auszetauschen. Dat heescht dat ass ee Phänomen, wou och um europäeschen Niveau kooperéiert gëtt. Och d'EU warnt mat Initiativen, wéi 'better internet for kids'."

Dem Policeminister Léon Gloden iwwer Nihilisme violent extrémiste

Allerdéngs missten och d'Elteren hier Responsabilitéit huelen an iwwerwaachen, wat hier Kanner am digitale Raum maachen.

Am meeschte gelies
Reaktioun vum FIFA-President
Gianni Infantino weist Kritik zréck, Folarin Balogun dierf spillen
40
Futtball-WM
Spuenien eliminéiert Portugal, d'Belsch klappt d'USA
25
Grousse Public Viewing um Glacis
"De leschte Moment e Gol ass ëmmer schued"
Video
Audio
Fotoen
8
Open-Air um Kierchbierg
Robbie Williams bleift Publikumsmagnéit
Video
Fotoen
5
"Ask for Angela"
Nei Initiativ géint Belästegung a Caféen, Baren a Restauranten
Audio
18
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Tëscht Echangeur Altwis an Echangeur Fréiseng
Chantier op der A13 iwwert de ganze Weekend
Nei Lëtzebuerger Euro-Mënz
Grand-Duc Guillaume präägt zu Bordeaux seng éischt eege Mënz
Video
Fotoen
Rappell vun ALVA
Méiglech Presenz vun Hepatite A a "JA! Beerenmischung"
De Premier am RTL-Interview
Politmonitor (1/2)
Trotz Tripartitesaccord packt et de Premier Luc Frieden net zeréck an d'Topp 10
Audio
4
Op der Stater Gare
Zwou Persoune kommen no Kierperverletzung an Arrest
Vum 14. September 2026 un
Alain Jungen gëtt neie President vun der AAA an der CCSS
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.