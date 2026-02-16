RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aus dem CGDIS-BulletinZwee Autoen a Brand, zwou Kollisiounen an een Auto géint Luuchtepotto

RTL Lëtzebuerg
D'Ekippe vum CGDIS haten e Méindeg de Mëtteg eng ganz Rei Asätz.
Update: 16.02.2026 17:26
© Laurent Weber

Wéi de CGDIS an hirem Bulletin schreift, hat géint 12 Auer zu Beefort an der Grand-Rue en Auto an engem Parkhaus gebrannt. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert a vun den Ambulancieren aus der Fiels versuergt. Donieft waren d’Pompjeeë vu Beefort, Konsdref, Jonglënster, der Stad a Reisduerf um Asaz.

E weideren Auto a Brand gouf et iwwerdeem knapp eng hallef Stonn méi spéit op enger Tankstell zu Bartreng. Hei blouf et beim Materialschued. Um Asaz waren d’Rettungsdéngschter vu Bartreng, Mamer an aus der Stad.

Zu Ettelbréck hat et géint 14.31 Auer an der Baaschtnecher Strooss tëscht zwee Autoe geknuppt. Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert. Op der Plaz waren d’Rettungsekippe vum Zenter Nordstad.

Eng weider Kollisioun gouf et da géint 15.19 Auer um CR309 tëscht dem Donkelser Potto. Och hei gouf et ee Blesséierten, dee vun de Rettungsdéngschter vu Wëntger, Wanseler a Wolz versuergt gouf.

E weidere Blesséierter gouf da géint 16.12 Auer an der Rue du Scheuerberg zu Bech-Klengmaacher gemellt, nodeems hei en Auto an e Luuchtepotto gerannt ass. Um Asaz waren d’Pompjeeë vu Schengen an d’Ambulanciere vu Réimech.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
11
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Méiglecherweis duerch Lawin ausgeléist
Zuch an der Schwäiz entgleist, op d'mannst fënnef Blesséierter
Video
Wéinst zolittem Schnéi e Sonndeg
Start- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert
Internationale Kannerkriibs-Dag
Mir hunn eng jonk Patientin bei hirem erfollegräichen Traitement begleet
Video
6
Weider News
Doktermangel zu Lëtzebuerg
Assistenzdoktere fuerdere kloer Reegelen a besser Konditiounen
Audio
Police deelt mat
Noutruff 113 fir Orange-Clienten den Ament just ageschränkt erreechbar
Sot eis, wat Iech beschäftegt!
D'Perspektive vun deene Jonken zu Lëtzebuerg
Policebulletin
Festnamen no Kläpperei zu Dikrech, Déifställ an der Stad an op der Wemperhaart
Alkohol um Steier
Aneren Auto beim Iwwerhuele beschiedegt, géint Gebaier gefuer a Farerflucht gemaach
Changementer am Index Wuerekuerf
Harmonisatioun op EU-Niveau
Audio
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.