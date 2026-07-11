RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Seefekëschtecourse zu GonnerengEng flott Dreckskëscht huscht laanscht den Darth Vader

Luc Marteling
6 Piloten an eng Pilotin goungen e Samschdeg de Mëtteg bei der drëtter Oplo vun der Course an der Gemeng Jonglënster un den Depart.
Update: 12.07.2026 00:17

Seefekëschtecourse zu Gonnereng (11.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Souguer Starwars hat e Samschdeg de Mëtteg extra eng Delegatioun op Gonnereng geschéckt. Ëm 3 Auer gouf do an der Rue du Kiem déi drëtt Oplo vun der Seefekëschtecourse an der Gemeng Jonglënster gestart. Den Optakt war 2024 zu Lënster an der Rue de la Mairie, 2025 war een dunn an den Ënneschte Léi vun engem neie Lotissement am Zentrum vum Duerf geplënnert. Déi Kéier dann elo Gonnereng. Wat déi dräi Stroosse gemeinsam hunn? Se hunn all nawell eng zolidd Pente!

Net ouni Grond louchen iwwerall Botten, fir en eventuelle Crash ofzefiederen.

An ëm déi goung et, well Seefekëschte jo ouni Motor auskommen, musse se quasi vum selwe rullen – eemol ustousse beim Start ass natierlech erlaabt. An da geet et lass, am Ufank ganz lues an dann ëmmer méi séier, wat bei dacks selwer gebaute Renkele scho ka quokeleg ginn. Net ouni Grond louchen iwwerall Botten, fir en eventuelle Crash ofzefiederen. Zu uergen Accidenter koum et e Samschdeg awer net, och wann alt emol eng Këscht sech am Zilberäich op d'Säit geluecht huet ...

Ënnert den Aen a mat den Encouragementer vu Famill a Frënn a vu Lokalpolitiker a Starwars-Figuren hu 6 Piloten an eng Pilotin versicht, esou schëtzeg wéi méiglech d'Strooss erofzeditzen. Bei héijen Temperaturen, déi een an den enken, schéi dekoréierte Këschten a mat Helm um Kapp wuel nach méi konnt genéissen. No engem Testlaf an zwou Manchë gouf et um Enn dës Resultater:

Kategorie Kids
1. Plaz: Amaury Berger – 26,13 s
2. Plaz: Neckel Ries – 33,67 s
3. Plaz: Leonard Leder – 35,27 s

Kategorie Adultes
1. Plaz: Pit Schmit – 24,41 s
2. Plaz: Louis Berger – 26,30 s
3. Plaz: Tiago Vieira – 27,70 s

De Präis fir déi originellst Seefekëscht mam Numm "Restmüll-Rakete" goung un d'Angie Bisenius, déi eenzeg Pilotin, déi sech hannert d'Steier getraut hat.

Organiséiert gouf d'Course vun der Lënster Sport- a Jugendkommissioun, dat zesumme mat der Honnerter ASBL, der Maison Relais Päiperlek an dem Jugendhaus Jonglënster. Fir Animatioun op der Plaz vun der Präisiwwerreechung huet d'ASBL Tropperplay gesuergt.

2027 soll déi véiert Oplo vun der Seefekëschte-Kompetitioun sinn.

Eis Texter a Fotoe vun de Courssen 2024 an 2025

Um Samschdeg
Seefekëschte-Course am Kader vum Lënster Maart 2024

2. Seefekëschte-Course zu Lënster (20.9.2025)

Am Kader vum Lënster Maart e Freideg an e Samschdeg gouf e Samschdeg de Mëtteg déi zweet Oplo vun der Seefekëschte-Course gefuer – organiséiert vun der Jugendkommissioun an dem Jugendhaus. Vun der Rue de la Mairie war an den Ënneschte Léi gewiesselt ginn, enger Strooss matten am Zentrum vum Duerf an engem neien, nach net bebaute Lotissement. 11 Seefekëschte waren um Depart, ma net all hu se et bis an d'Zil gepackt ... Déi puer Leit, déi kucke komm a mat Begeeschterung derbäi waren, hunn nämlech e puer Mol den Otem ugehalen, well et besonnesch an der Slalom-Disziplin zu deem engen oder aneren Accident op der Streck koum. Um Enn gouf et dës Resultater: An der Kategorie bis 13 Joer gewënnt de Felix virum Frederic an dem Leo. An der Kategorie vu 14 Joer u gouf et just eng éischt an eng zweet Plaz: De Lance gewënnt virum Kylan. An de Präis fir déi schéinst Seefekëscht geet un de Pilot Paul. D'Course zu Lënster war déi éischt Manche vum nationale Seefekëschte-Championnat. Déi zweet gouf e Sonndeg de Mëtteg zu Déifferdeng gefuer, organiséiert vum Jugendtreff Déifferdang, deen déi Course schonn zanter 2006 organiséiert – dëst Joer war et dofir ewell déi 19. Oplo.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
90 bis 125 Euro
Déi belsch Autobunnsvignette kënnt
113
Background am Gespréich (11. Juli) - Jeannot Waringo
"De Moment ass do, fir iwwer Index-Deckel ze schwätzen"
Video
Audio
39
Serie "Dat sinn Ech" - Sam Houblie
"Ob een aus engem Kinnekshaus kënnt oder net": Wann ee vun Dyslexie betraff ass, "sinn d’Probleemer oft déi nämmlecht"
Video
6
Mat 11 Joer virum Grand-Duc gespillt
"Ech ka spillen, spillen, spillen - ouni ze stoppen"
Video
Public Viewing op der Place Léopold zu Arel
D'Belsch verléiert géint Spuenien, d'Enttäuschung bei de Fans war grouss
Video
Fotoen
Weider News
Kloterspaass an der Äifel
"Beim Kletterfelsen Rittersteig hat man eine tolle Aussicht"
Video
Fotoen
Et dierf een erëm zu Paräis an der Seine schwammen
No iwwer 100 Joer
Paräis: Schwammen an der Seine ass nees erlaabt
Fotoen
D'Konscht vun der Maroquinerie
Millimeteraarbecht: Wéi den Olivier Weis aus Lieder eenzegaarteg Stécker mécht
Video
1
Éischt-Hëllef-Coursen am Fondamental
Liewenswichteg Gesten, wann et drop ukënnt
Video
8
Zu Fouss vu Paräis bis bei d'Gëlle Fra
Zwee Frënn sammele Sue fir de gudden Zweck
Video
Fotoen
2
Wann den Doud zum Alldag gëtt
D’Sam Mores an hire Wee an e ganz besonnesche Beruff
Video
Fotoen
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.