Den iranesche Flüchtling Nasseri huet 18 Joer laang am Paräisser Fluchhafen Charles de Gaulle gelieft. Seng Geschicht hat de Steven Spielberg inspiréiert.

De 77 Joer alen Iraner Merhan Karimi Nasseri ass e Samschdeg am Terminal 2F un engem natierlechen Doud gestuerwen, heescht et aus Fluchhafekreesser. 18 Joer laang war dat säin Doheem, well him déi néideg Pabeiere gefeelt hunn, fir nees a seng Heemecht ze fléien.

Hie war aus politesche Grënn aus sengem Land geflücht an houng jorelaang um Fluchhafe fest. Hie war domat och d'Inspiratioun fir den 2004 verëffentlechten Hollywood-Film "Terminal" vum Steven Spielberg. Fir de Film krut den Nasseri och Suen, déi hien awer zum gréissten Deel einfach drop gemaach soll hunn. Zanter e puer Woche wier hien nees an de Fluchhafe geplënnert. No sengem Doud wiere bei him e puer Dausend Euroe fonnt ginn.