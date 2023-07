Wann een ëm 6 oder 7 Stonnekilometer iwwert der Limitt läit, muss een e Protokoll bezuelen, bei iwwer 268 km/h schéngt een stroffräi dovunner kommen.

Am Joer 2022 ass e Mann mat engem Bugatti Chiron geblëtzt ginn, dat mat 388 Stonnekilometer. Op der belscher Strooss op där hien erwëscht gouf, waren awer just 120 km/h erlaabt. Enger normaler Logik no misst de Chauffeur eng säfteg Geldstrof bezuelen an de Permis verléieren. Souguer Prisong wier denkbar. Ma wéinst engem techneschen Detail kéint de Chauffeur awer eventuell elo ouni eng Strof dovunner kommen, esou TF1 Info.

Wéi et schéngt, sinn d'Radaren an der Belsch net homologéiert fir Vitessen iwwert 250-300 km/h z'enregistréieren. D'Vitess vum Auto wier an deem Fall also just eng Schätzung an domadder kéint och d'Infraktioun net kloer definéiert ginn. Domadder kéint den Automobilist souguer nach besser ewechkommen, wéi e Chauffeur, dee just liicht iwwert der Limit geleeën hätt.

Eng Expertise huet dann erginn, dass de Bugatti ronn 1,5 Kilometer géif brauchen, fir bei bal 400 Stonnekilometer un d'Stoen ze kommen.