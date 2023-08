Hie gouf zwar relativ séier bemierkt, ma huet et fäerdeg bruecht, um Donneschdeg de Moien déi 330 Meter eropzekloteren.

De Mann ass dunn an engem Stadion an der Géigend gelant, wou en du verhaft gouf, well hien d'Liewe vun anere Persounen a Gefor bruecht huet.

Eréischt de leschte Weekend waren zwou Persoune verhaft ginn, well si d'Nuecht um Eiffeltuerm verbruecht haten.