All d'Medaile bei den Olympeschen a Paralympesche Summerspiller zu Paräis wäerten am Zentrum e sechseckegt Stéck Eise vum Eiffeltuerm enthalen.

Wéi d'Organisateure vun den Olympesche Spiller en Donneschdeg annoncéieren, wäerten déi am Ganze 5.084 Medailen a Gold, Sëlwer a Bronz an der Mëtt e Stéck Eisen enthalen, dat eng Kéier en Deel vum berüümte Monument an der franséischer Haaptstad war.

"Mir wollten alle Medailegewënner e Stéck vum Eiffeltuerm vun 1889 schenken", sot den Tony Estanguet, de Chef vun den Organisateure vun de Spiller zu Paräis. D'Medaile wieren "eng Kombinatioun vun den eedelsten Metaller Gold, Sëlwer a Bronz an dem eedelste Metall vun eisem Land, dem Eiffeltuerm".

D'Eise kënnt aus engem Depot zu Paräis, an deem de Bedreiwer vum Monument Reschtstécker vum 330 Meter héijen Tuerm stockéiert. Dës wieren am Laf vun de Jore wärend der Maintenance erofgeholl ginn. "Et gi méi wéi genuch dovun", sot den Thierry Reboul, dee bei Olympia fir Zeremonië responsabel ass.

Den Design vun de Medaile kënnt vum Bijou- an Auerendesigner Chaumet. Si weise Fueren op, déi d'Luucht afänken an u Sonnestralen erënnere sollen. Den eisenen Hexagon symboliséiert mat senger Form dat franséischt Festland.