An de soziale Medie goufen en Donneschdeg Fotoe gedeelt, déi den UFC-Kämpfer an enger Bar an der Stad weisen. Den RTL Today huet mat de Besëtzer geschwat.

De Café Rocas an der Stad huet confirméiert, datt de Mann op de Fotoen tatsächlech den UFC-Champion Conor McGregor war. Hie war e Mëttwoch den Owend am Café, well hien no enger Plaz mat Live-Musek gesicht hätt. "Eng vun de Persounen, déi mat him waren, war e lokale Comptabel, deen eis Bar kennt a sot, de McGregor wier säi Client."

Fir d'éischt hätt de Conor aus dem Rocas (net de McGregor) "net gegleeft, datt hien et ass, mä dunn hu seng Bodyguards mech dovun ofgehalen, bei hien ze goen, bis hien et erlaabt huet". Et wier déi éischt Kéier, datt de McGregor zu Lëtzebuerg ass.

Wien ass de Conor McGregor?

De Conor McGregor ass en iresche Profiboxer, dee mat Mixed Martial Arts (MMA) a Boxe bekannt ginn ass. De McGregor, dee fir säin opfällege Stil a seng charismatesch Perséinlechkeet bekannt ass, war den éischen UFC-Kämpfer, deen an zwou Gewiichtsklasse gläichzäiteg Titele gewonnen huet.